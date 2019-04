El sevillano Alejandro Pozuelo revoluciona la liga norteamericana MLS

Con sólo un partido con el Toronto FC, el jugador de fútbol español Alejandro Pozuelo se ha convertido en la revelación de la liga norteamericana MLS y, tras un gol a lo Panenka, una vaselina y una asistencia, los aficionados canadienses no dejan de hablar del fichaje del sevillano.

"Explosivo", "glorioso", "electrizante" son algunos de los calificativos que Pozuelo, que acaba de llegar con 27 años al Toronto FC tras jugar en el Betis, Swansea City (Inglaterra), Rayo Vallecano y Genk (Bélgica), ha recibido tras su primer partido disputado hace una semana contra NYC de Nueva York.

En una entrevista con Efe en la ciudad deportiva del Toronto FC, Pozuelo se muestra modesto y reconoce que tras marcar dos goles antológicos contra NYC la afición del equipo canadiense espera mucho de él.

"Ahora el listón lo he puesto muy alto. Pero intentaré trabajar, intentaré dar lo mejor de mi. Está claro que habrá muchos partidos en los que no me salgan las cosas o que no meta dos goles", explicó Pozuelo.

"Pero para eso está el fútbol. Creo que el fútbol es el deporte más bonito porque te da esa oportunidad que si un partido pierdes, tienes que seguir trabajando porque tienes otra oportunidad al fin de semana que viene", continuó.

Durante el entrenamiento, celebrado a 0 grados en el exterior de la ciudad deportiva de Toronto FC, se ve a un Pozuelo distendido, bromeando con sus nuevos compañeros y con la cara casi totalmente cubierta con un pasamontañas para protegerse del frío.

"Me habían comentando que la gente del club era muy amable, que te ayudaban en todo, que cualquier cosa que necesitabas siempre estaban a disposición para mí y para mi familia y la verdad que en una semana que llevó así ha sido", explica.

Pozuelo llega a Toronto FC procedente del líder de la liga belga, el Genk, un equipo en el que estuvo tres años y del que era capitán en el momento de su marcha.

"Toronto ya me quiso hace varios años, así que hemos tenido conversaciones varias veces. En enero se pusieron en contacto conmigo, lo estuvimos hablando y desde el primer momento por lo que me transmitieron y como apostaron por mi decidí venir para acá sin pensarlo", declaró.

Pozuelo reconoce que había llegado a la conclusión que necesitaba salir del Genk y que la liga norteamericana, aunque muchos la consideran una competición menor, tiene un gran potencial.

"Desde el primer día que me transmitieron el proyecto, lo que querían hacer, seguir creciendo, decidí venir aquí. Allí llevaba tres años y medio y la verdad es que estaba muy cómodo. Mi familia estaba cómoda. Pero necesitaban un cambio y la verdad que yo también necesitaba un cambio", dijo.

"Y era una oportunidad que o la cogía o a lo mejor no sabes si puede volver en un futuro. Toronto quería que viniera ahora, no en el verano, porque necesitaban ahora un jugador. Se dio así. Para mi era una oportunidad que no podía que decir que no así que hicimos todo lo posible para que pudiese venir", continúa.

El sevillano reconoce que le han dicho que venir a MLS no era su mejor opción y Toronto pero que para él la aventura norteamericana es un paso adelante.

"La gente también decía que estaba loco por ir a la MLS con 27 años. Creo que es un paso importante para mí porque sé que aquí puedo hacer grandes cosas. No solo individualmente. He venido a un equipo que es competitivo, que quiere ganar cosas", dijo.

"El nivel de los jugadores es muy bueno. Hacemos unos entrenamientos que me han sorprendido porque son muy buenos y técnicamente los jugadores son muy buenos. No sé si otros equipos serán así. Pero la verdad que el club, y la ciudad deportiva y todo lo que conlleva alrededor del fútbol, es muy 'top'", explica.

Con picardía explica por qué lanzó su primer penalti con Toronto FC a lo Panenka, un gol que ha causado las delicias de los aficionados y que se ha convertido en un clásico instantáneo de la MLS.

"Cuando vine me vi con el presidente. Estuvimos cenando con su familia y en la cena hablamos de los penaltis, si me sentía bien tirando penaltis, si me sentía capaz y le dije que sí, que no tenía problemas y que me gustaba esa responsabilidad", declaró.

"Le comenté que el primer penalti lo quería tirar a lo Panenka. Y sus hijos se pusieron un poco nerviosos y me dijeron de tirarlo normal", continuó.

"Cuando nos hicieron penalti pensé 'hostia, ahora tengo que tirar a lo Panenka, no puedo echarme atrás'. La verdad es que fue un momento bueno", terminó.

A pesar de sus dos goles, incluido el penalti, Pozuelo dice que el mejor momento de su debut con Toronto FC fue la asistencia que dio a su compañero Jozy Altidore para abrir el marcador.

"Siempre lo he dicho, asistir a un compañero me hace sentir mejor que marcar yo un gol", sentencia.