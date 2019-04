Franco Di Santo: "Jugar con Messi no se puede describir con palabras"

Franco Di Santo, delantero internacional argentino del Rayo Vallecano, declaró a EFE que se encuentra "bien" en España tras su paso por Inglaterra y Alemania, dónde conoció "la humildad de los grandes" en equipos como el Chelsea, y dijo que jugar con Leo Messi en la selección "no se puede describir con palabras".



Di Santo (Mendoza, 1989) está viviendo su primera experiencia en la Liga española en las filas del Rayo Vallecano, con el que pelea por no descender a Segunda. Al equipo madrileño llegó avalado por su buen rendimiento en varios clubes europeos como el Chelsea (2008/2009), Wigan (2010-2013), Werder Bremen (2013-2015) y Schalke 04 (2015-2019).



P: ¿Qué tal los primeros meses en el Rayo Vallecano?



R: En lo personal me siento bien, es un nuevo fútbol para mi. En España hay otro estilo de juego y Madrid es una ciudad muy buena. En lo colectivo me hubiera gustado estar salvado, pero también es lindo porque hasta final peleamos por algo y es una motivación tratar de que salga bien.



P: ¿Cómo se gestionan en el vestuarios esos nervios por la mala situación clasificatoria?



R: Nadie quiere estar en esta situación, lindo sería pelear por otras cosas, pero hay que tomarlo de la mejor forma. Dependemos de nosotros y eso nos motiva. Hacemos cuentas muy de vez en cuando, porque sabemos que tenemos que ir a ganar todo lo que queda. Paco Jémez ya nos dijo que no vale empatar, sino que hay que ir a por los tres puntos siempre.



P: ¿En qué ha cambiado el Rayo con Paco Jémez?



R: La actitud. Contra el Betis merecimos ganar, contra el Eibar tuvimos buenos momentos pero nos hicieron dos goles que no esperábamos. Al Valencia le ganamos tras dieciocho fechas sin perder y contra el Athletic, con diez, luchamos hasta el final. Sabemos a lo que jugamos con un estilo de juego definido y hay que llevarlo adelante.



P: ¿Ha incidido mucho Paco Jémez en el aspecto mental?



R: Sí. La actitud es esa, saber para lo que estamos. Yo llegué empezando la segunda vuelta, veía la calidad de los chicos, pero noté que faltaba actitud mental y desde que llegó Paco ha cambiado totalmente. Es un técnico que no se rinde, va hacía adelante y muere con su idea.



P: ¿Esta siendo difícil ser suplente de Raúl de Tomás?



R: No, porque yo cuando llegué él era titular. Igual si estuviéramos juntos desde el principio era al revés. Raúl está haciendo goles y cuando los hace, juegue uno bien o mal, tiene que seguir. Soy partícipe de eso. Para mi es un nueve increíble, por algo suena para la selección y tiene mucho futuro.



P: Uno de los equipos que está en la pelea es el Levante, en el que juega su amigo Coke Andújar.



R: Tratamos de no hablar de fútbol, solo de la vida. Hicimos amistad en Alemania, en el Schalke 04, y con Pablo Insua siempre hablábamos porque no había mucha gente que supiese este idioma.



P: ¿Qué conocía del Rayo cuando llegó?



R: Todo el mundo hablaba bien y me decían que era un equipo que jugaba bien al fútbol pero siempre estaba abajo. Me llamó mucho el entorno familiar y al venir aquí lo he podido comprobar. Es un equipo muy unido.



P: ¿Nota mucho cambio de la Liga española a Inglaterra o Alemania?



R: Aquí se juega con un poco menos de intensidad, pero es más técnico y más pausado. Allí hay mucha ida y vuelta.



P: ¿Qué liga europea le gusta más?



R: Las tres que he estado son las mejores Ligas del mundo, a mi modo de entender. Luego hay otras buenas como la italiana o la francesa, pero están un peldaño por debajo. Si al acabar esta temporada me toca quedarme en España estaré agradecido.



P: ¿Qué ha aprendido de su experiencia en Europa?



R: En todos los equipos aprendes mucho de los grandes jugadores, pero también de los jóvenes. Cuando llegué al Schalke estaba surgiendo Leroy Sané, que ahora está en el City. Yo llegaba como figura del Werder Bremen, de meter muchos goles, y aunque no era figura aprendí también mucho de él siendo joven.



P: ¿Algún jugador qué haya sido referencia en Europa?



R: Cuando llegué al Chelsea, de un equipo humilde chileno, fue un cambio brusco, pero me adapté bastante bien. Compartí vestuario con Drogba, Anelka, Ballack, Deco, Shevchenko, Cech, Carvalho, Belleti..fue el mejor Chelsea en cuanto a nombres.



P: ¿Cómo entra uno en ese vestuario?



R: La humildad de los grandes, eso es lo que más me impactó. Me preguntaban cuál era mi equipo, yo les decía el Audax chileno, y aunque no lo conocían me trataban de igual a igual. Lo que más rescaté, aparte de la calidad, fue la humildad, de estar siempre conmigo y ayudar. El capitán John Terry siempre estaba detrás de cada detalle y me preguntaba si necesitaba esto, lo otro, algo de la casa...



P: ¿Qué recuerda de su paso por la selección absoluta argentina?



R: Jugar con Messi no se puede describir con palabras. Las cosas que hace no son normales. El que ha tenido el privilegio de jugar con él, como yo en la selección, ha podido ver que hace cosas increíbles que no hace en los partidos. Fue un placer compartir vestuario con él, pero también con el resto de jugadores de ese plantel.



P: ¿Por dónde pasaría volver a la selección?



R: Por volver a sentirme importante en un club. No soy Maradona o Messi, pero sí soy un jugador que puede aportar estatura y cosas que ahora mismo no tiene la selección. Los que hay ahora son monstruos, pero buscando uno alto con goles puedo estar ahí.



P: ¿Cómo ve la Copa América?



R: Todo el mundo pedía un recambio y ojalá ese cambio salga bien. Igual a nivel de nombres sale un poco más bajo de lo que estaba, pero de calidad creo que no falta nada. Teniendo a Messi tenemos un plus al saber que cuando agarra la pelota podemos hacer gol. Eso acompañado de más cosas nos hace tener algo que no tienen otros.



P: ¿Ha hablado con Scaloni?



R: No, pero no puedo pretender estar en la selección sin jugar. Estar en Europa no significa que tenga que jugar obligatoriamente. Soy de la idea de que el que esté bien en su club vaya a la selección, sea un nombre relevante o no.



P: ¿Le gustaría jugar en Argentina en algún equipo?



R: Tengo sensaciones encontradas porque no jugué nunca en Argentina, pero al mismo tiempo le debo mucho a Audax que fue el equipo que me dio la oportunidad de estar en Primera y luego ir al Chelsea. Me encantaría jugar en Argentina, pero a Chile tengo que volver. Soy una persona agradecida en la vida, mis padres me han enseñado así, y a Audax le debo un año de carrera.



P: ¿Qué equipo de la Liga argentina le gusta más?



R: No me identifico con ningún club por el hecho de que no jugué en Argentina. Si juego en mi país lo haré en el que mejor proyecto presente.