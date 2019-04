Simeone: ´El tema Costa ya está resuelto´

Majadahonda (Madrid), 19 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este viernes que ya está resuelto "el tema interno" con Diego Costa, que se negó a entrenar el jueves, y afirmó que ve al delantero "en la pretemporada que viene" con "ilusión, con hambre y con ganas de revertir" toda esta campaña.



Después de la reincorporación del futbolista hispano-brasileño a los entrenamientos este viernes, esa última frase insiste en la idea del técnico de contar el curso siguiente con el atacante, con contrato con el Atlético por dos años más, hasta 2021, y protagonista de las dos últimas polémicas del club rojiblanco.



Una fue su expulsión en el minuto 29 del partido del pasado 7 de abril contra el Barcelona en el Camp Nou por insultar al árbitro Jesús Gil Manzano, con 0-0 en el marcador y con la Liga en juego; la segunda fue su negativa a entrenar el jueves, después de que el club le comunicara la fuerte multa del régimen interno por su sanción.



"Es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer y obviamente Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre", se limitó a explicar Simeone sobre todo lo sucedido en las últimas 24 horas, desde el pulso que inició el futbolista con el club, con su negativa a entrenar, hasta su vuelta hoy al trabajo.



¿Ha hablado con él? ¿El jugador ha pedido perdón? "Creo que fui bastante claro. Es un tema interno, como todos los temas internos se resuelven internamente y ya está resuelto, porque hoy Costa entrenó como lo hace siempre", insistió Simeone. "No creo que en la familia, cuando suceden situaciones, la vas contando por la calle a la gente que pasa que no conoces", añadió ante los medios de comunicación.



Sí fue más expresivo el técnico en su intención de contar con Diego Costa la próxima temporada más allá de estos últimos hechos. "No cambio lo que pienso sobre Diego", remarcó el técnico, que repasó después todo lo que ha mermado este curso el rendimiento del ariete, que ha jugado menos de la mitad de los partidos, 21 de 45, que aumentarán a 51 con los seis que restan de aquí a final de Liga.



"Considero que no tuvo una buena temporada en base a muchas lesiones que no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita. Y no tengo ninguna duda que la temporada que viene toda la rebeldía y todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada lo harán muy bien", continuó el técnico después del entrenamiento.



"Él es muy competitivo, tuvo una temporada que le acompañaron situaciones que no le permitieron poder tener continuidad, sobre todo en el ritmo de partidos, y ni que hablar de esta expulsión que lo aleja de la competición de acá al final, pero, conociéndolo, todo eso lo hará rebelarse. No veo otra situación que encontrar en la pretemporada que viene un Costa con ilusión, con hambre y con ganas de revertir esta temporada que no es la ideal para todo lo que hizo él, ya sea en el Chelsea, el Atlético y en todos los equipos", dijo.



Simeone cuenta con Diego Costa para la próxima temporada. ¿Está cerrado que se vaya a quedar? "Cerrado que jugadores se queden a día de hoy no se puede cerrar nada. Siempre los jugadores pueden tener la posibilidad de salir, cualquiera sea. Está claro que nosotros siempre queremos competir con los mejores y con los que consideramos que le pueden hacer bien al equipo para seguir creciendo como club".



Entre tanto, el Atlético visita este sábado al Eibar en Ipurua. "Un partido duro. Es un equipo que presiona posiblemente de la mejor manera en campo rival del fútbol español, ahogándote tu salida, intentando que cometas errores, y trabajaremos en consecuencia de preparar un partido donde sabemos que intentarán hacer estas características de la mejor manera sobre todo en su casa", avisó.