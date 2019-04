Saúl: "Ante el Valencia pasó una jugada similar y el árbitro me pitó mano"

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, recordó este sábado, tras la victoria por 1-0 contra el Valladolid, que el pasado miércoles ante el Valencia "pasó una jugada similar" con él como protagonista con una mano y el árbitro señaló penalti, al tiempo que afirmó que estas acciones son "interpretación pura y dura" del colegiado.



"Es una jugada polémica. Al final, es un balón que da en la mano de un compañero y es decisión del árbitro ver si es voluntaria o no, si interfiere en la dirección del balón... Es una jugada difícil. En el partido anterior (contra el Valencia) pasó una jugada similar y el árbitro pitó mano", declaró el futbolista en rueda de prensa.



"El otro día pitaron una mano mía, me dicen que hago un gesto y yo no lo hago. Es un gesto totalmente natural, no estoy mirando ni siquiera el balón. El árbitro me viene y me dice que hay gesto. Sigo diciendo que las manos son muy complicadas para todos y no creo que tengamos que meternos en este tema. Hoy el perjudicado fue el Valladolid y el otro día los perjudicados fuimos nosotros y no salimos a hablar. Es una situación complicada para todos", expuso.



"Muchas veces es difícil para nosotros (saber cuando una mano es penalti) y para los árbitros es igual de difícil. Es una situación muy complicada para el árbitro. Si nos metemos a hablar sobre las manos podemos acabar mal. Es una situación complicada. Es interpretación pura y dura", abundó.



Saúl, que terminó el partido de nuevo de lateral izquierdo ("A veces sale bien, a veces mal, y cuando sale bien soy muy bueno y cuando sale mal muy malo", dijo), destacó la actuación de Jan Oblak, decisiva de nuevo para el triunfo de su equipo: "No creo que sea sólo hoy. Creo que lleva tres o cuatro años siendo el mejor portero del mundo con diferencia. Cada vez hay menos dudas".



"Oblak está en un nivel superior a todos los porteros. Es un referente para nosotros dentro y fuera del campo, porque es una persona muy directa y muy sincera y estamos súper contentos de tenerlo aquí", añadió Saúl, que consideró sobre la segunda posición en esta Liga: "Es lo que nos merecemos, ni más ni menos".



También habló de su futuro: "Tengo contrato hasta 2026 y no hay mucho más que decir. La gente siempre dice que hay que salir para desmentir o no. No me ha llegado nada. Hay muchas noticias que son falsas. Cambié de agente hace poco y salían noticias antes de que yo hablase con mi representante. No me ha llegado nada ni tengo que salir a desmentir nada. Tengo contrato hasta 2026 y ya se verá lo que pasa al final de temporada".