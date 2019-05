El Atlético y el valor variable del segundo puesto

El Atlético de Madrid aseguró la segunda posición, un valor indudable en la era Diego Simeone e indiscutible en los últimos 20 años, pero más relativo a lo largo de la historia, debido a que el club ha terminado 20 veces entre los dos primeros, aunque sólo tres, todas con el técnico argentino, tras el 'doblete' del 96.

"No somos felices por terminar segundos, sí estamos contentos, porque la gente tiene que entender que en un campeonato donde están Real Madrid y Barcelona, los mejores del mundo, nos metimos nosotros entre medias. Eso quizá el año que viene nos puede acercar a aspirar a algo más, pero sabiendo siempre de donde tenemos que empezar para quedar en lo máximo, que es ser campeón", expuso el preparador.



A la segunda plaza, le han limitado al Atlético varios factores en este curso, entre ellos la temporada del equipo azulgrana -sólo había perdido dos encuentros hasta que sentenció el campeonato-, pero sobre todo sus números como visitante, sus recaídas en momentos claves, las insistentes lesiones...

Imponente en el estadio Wanda Metropolitano, a la altura como local del líder, el Barcelona, con 15 victorias, tres empates y una derrota, su déficit ha estado fuera. De los 18 duelos disputados a domicilio, ganó menos de la mitad, siete, igualó seis y perdió cinco. De los 54 puntos como foráneo, sumó el 50 por ciento: 27. Ahí perdió la Liga; primero con la secuencia de empates -cinco en sus siete primeras salidas, de las que sólo ganó una- y después con la pérdida de puntos que eran indispensables para recuperar la desventaja con el Barcelona. Por ejemplo, el 1-0 con el Betis o el 2-0 con el Athletic Club.

¿Qué valor tiene el segundo puesto compitiendo con el Real Madrid y el Barcelona? "Ha sido una gran temporada porque no es fácil ganarle una Supercopa al Real Madrid, ni tampoco quedar segundos en una Liga con el Barcelona y el Real Madrid. Después de todas las adversidades que hemos tenido durante la temporada, creo que hay que valorar lo que hemos hecho", reivindicó Koke Resurrección.

La historia reciente en los últimos 15 años remarca la segunda posición para un equipo que no sea el Barcelona o el Madrid como un hecho esporádico, sólo al alcance de dos clubes: el Atlético, más veces que ninguno, con tres, todas últimos seis años, y el Villarreal, que lo logró en una ocasión, en 2007-08. Sólo el Atlético, en 2013-14, con 90 puntos, le ha ganado una Liga a ambos equipos en ese periodo, con el primer y el segundo puesto para el Barcelona y el Real Madrid o viceversa en once de esos 15 campeonatos. En los dos más recientes, el equipo rojiblanco terminó por debajo del azulgrana y por encima del blanco.

"Tenemos la responsabilidad de sostener buscando siempre estar ahí, esperando que el Real Madrid y el Barcelona no tengan el mejor año, pero es muy difícil que los dos no tengan el mejor año; alguno de los dos en algún momento no cede, como lo viene haciendo el Barcelona en estos últimos años", expone Simeone. "Cuando uno habla de regularidad, segundo, tercero, alguna vez campeón, habla de esto. Esta es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid con Simeone y sin Simeone, porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa", enfatiza el entrenador.

Con él en el banquillo la temporada completa, el Atlético no se ha bajado del podio. Siete de siete. Con un primer puesto, dos segundos y cuatro terceros, clasificado consecutivamente durante los siete años para la Champions League, el objetivo prioritario cada año en el club, pero que, con el salto actual, ya sabe a poco. En los últimos 20 años, el Atlético sólo ha terminado en el podio con el técnico argentino. A la largo de sus 81 campañas precedentes en Primera División, ha ocupado alguno de los tres primeros escalones en 35 ocasiones. Fue campeón en diez, segundo en nueve -diez con la actual- y tercero en 16.



Nunca había ocupado consecutivamente al menos la tercera posición en siete años seguidos hasta ahora. El máximo eran tres. Con los dos primeros puestos seguidos y la tercera plaza entre 1939 y 1942 y con dos segundas posiciones y una tercera en el periodo de 1960 a 1963. Pero, ante la exigencia que tiene ahora el Atlético, ante la dimensión de su presupuesto y de su gasto en salarios y en refuerzos o el talento de sus jugadores, algunos entre los mejores del mundo, como el portero Jan Oblak o el delantero Antoine Griezmann, los títulos aparecen con una meta ineludible para el equipo rojiblanco.

Y, en ese sentido, la historia recuerda que ha habido periodos más ganadores del Atlético en la Liga que ahora. Eran épocas distintas, pero era más campeón que ahora. En los 70, ganador del torneo dos veces en cuatro años, tres en ocho temporadas, o entre 1949 y 1951 o 1939 y 1941, cuando enlazó dos campeonatos.