Auténtico amor por sus colores

En este deporte, cada vez más ligado al poder económico y a las cifras estratosféricas, es difícil pensar que existieron -y aún existen- futbolistas que primaron el amor a los colores de su club al de los billetes. Jugadores que han pasado a la historia por su fidelidad a un escudo antes que por sus condiciones como profesionales, que también las tenían.

En el extrañado 'retrofútbol' era más frecuente encontrar futbolistas que se casaban completamente con su institución y, desde su debut hasta su retirada, no flirteaban con otros equipos. Ese tipo de jugador que parecía tener la zamarra pegada en la piel desde el día de su nacimiento.

A día de hoy es más complicado ver ese tipo de vínculo entre jugador y club. En este fútbol más regado por el negocio, en este fútbol plagado de contratos millonarios, parecen haberse dejado atrás viejos valores de respeto y fidelidad.

Aun así, a día de hoy, existen casos de futbolistas que, por ahora, han permanecido en el club que los vio nacer futbolísticamente. Messi, Busquets, Bruno Soriano, Mario Gaspar, Akinfeev, Thomas Müller, Markel Susaeta, Iturraspe... Son algunos casos de la nueva camada de futbolistas 'One Club Man'. Pero hasta su retirada no sabremos si pasarán a la historia o no por este honor, pero los que te mostramos a continuación ya son historia del fútbol.