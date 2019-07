Trippier, fichado; Mario Hermoso, cerca

Madrid, 17 jul (EFE).- El Atlético completó este miércoles el fichaje del lateral derecho internacional inglés Kieran Trippier por tres temporadas y directo al once de Diego Simeone en la sesión vespertina, mientras avanza en el acuerdo con el Espanyol por Mario Hermoso, pendiente de algunas cuestiones para cerrar el traspaso.



En Madrid desde el martes con permiso del Tottenham, este miércoles Trippier superó el pertinente reconocimiento médico, firmó su contrato con su nuevo equipo y se incorporó a la pretemporada del conjunto rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael, donde ya se entrenó por la tarde, incluido en el once para los ensayos tácticos.



En una alineación formada también por Stefan Savic y Felipe Monteiro, Renan Lodi; Héctor Herrera, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez; Thomas Lemar; Joao Félix y Álvaro Morata, él fue el lateral derecho e inició el contacto con los exigentes mecanismos y conceptos del Atlético. No hay tiempo que perder ni pausa para su adaptación. También demostró su buen golpeo en algún centro desde la banda.



Lo hizo apenas media hora después (18:30 horas) del anuncio oficial (sobre las 18:00) de su fichaje, procedente del Tottenham, con el que ha jugado desde 2015 un total de 114 choques oficiales, incluida la última final de la Liga de Campeones frente al Liverpool en el Wanda Metropolitano, que será desde ahora su estadio.



"Llega un jugador con experiencia y calidad. Es un lateral de largo recorrido, versátil que incluso puede jugar en el centro del campo. Una de sus grandes virtudes es el golpeo de balón, lo que le convierte en un jugador muy peligroso en las jugadas a balón parado para el equipo rival", destacó este miércoles el Atlético de Madrid.



De 28 años -el 19 de septiembre próximo cumplirá 29- e internacional con Inglaterra, con la que fue semifinalista en el Mundial 2018 y con la que ha jugado 16 partidos y ha marcado un gol, es el séptimo refuerzo para la nueva temporada, junto al central Felipe Monteiro (Oporto), al lateral izquierdo Renan Lodi (Paranaense), a los centrocampistas Marcos Llorente (Real Madrid) y Héctor Herrera (Oporto); y a los delanteros Joao Félix e Iván Saponjic, ambos procedentes del Benfica.



Y el tercero en la recomposición defensiva que necesita el Atlético tras las salidas de Juanfran Torres, Diego Godín y Lucas Hernández, a los que, previsiblemente, se sumará Filipe Luis, que ha terminado contrato el pasado 30 de junio, pero aplazó el anuncio sobre su futuro a una charla pendiente con la directiva rojiblanca.



Aún falta una pieza en esa línea: Mario Hermoso, central del Espanyol, que también puede jugar como lateral izquierdo. El internacional de 24 años se acerca día a día al Atlético, con el acuerdo entre los clubes encarrilado, pero pendiente de algunas cuestiones para su conclusión, que este miércoles seguían su curso.



"La negociación está abierta, por lo tanto quiere decir que estamos pactando cantidades y estamos intentando llegar a un acuerdo", expuso este miércoles Francisco Joaquín Pérez, 'Rufete', director de fútbol profesional del Espanyol, que insistió en el avance de la operación, pero también en que "no hay nada cerrado".



"Cerrar una negociación tanto de entrada como de salida hay muchos pequeños grandes problemas, por decirlo de alguna manera. Son operaciones muy altas, de mucho calado, y esa es la situación", explicó esta tarde el directivo, que declaró que hay "contactos desde hace un mes, tres semanas", con el Atlético por Mario Hermoso.



"Si van avanzando quiere decir que las posturas se van acercando, pero siempre, cuando alguien viene a comprar, la decisión última es de ellos no es nuestra, porque nosotros no queremos vender", valoró Rufete, que reiteró en dos ocasiones en que el acuerdo para el traspaso del central al conjunto rojiblanco no está cerrado.



Mario Hermoso es un objetivo del Atlético desde hace semanas; el elegido para cubrir la transcendental baja de Lucas Hernández, fichado por el Bayern Múnich para el nuevo curso por 80 millones de euros, porque, como él, puede desarrollar su juego tanto de central, su puesto natural, como de lateral izquierdo.