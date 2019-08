Municipal, del argentino Bini, a la caza del liderato en Guatemala

Guatemala, 16 ago (EFE).- El Municipal, que dirige el argentino Sebastián Bini, irá este sábado a la caza del liderato del Torneo de Apertura 2019 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala en su visita al estadio de Iztapa.



En el partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, Los Rojos, uno de los clubes más laureados de Guatemala con 30 títulos en la historia, buscará quedarse con los tres puntos frente al equipo que dirige Juan Alberto Salguero, que está en el sótano de la clasificación sin puntos.



Por ahora, Municipal marcha en el tercer puesto con 7 puntos, dos menos que el líder Antigua, del mexicano Roberto Montoya, que disputará su partido el domingo de visita frente a Sanarate.



Los de Bini vienen de ganar de local en la pasada jornada por 1-0 al Malacateco del costarricense Ronald Gómez, que será rival del Comunicaciones, del argentino Mauricio Tapia.



La claves de la jornada serán las siguientes:



.1. ARGENTINO CONTRA CHAPÍN POR LA CIMA



El argentino Sebatián Bini irá por los tres puntos contra el chapín Juan Alberto Salguero para que Municipal asuma, aunque sea temporalmente, el liderato del Apertura. Será el partido que abra la cuarta jornada contra Iztapa, que no ha conocido la victoria en la actual temporada.



Pese a que no han perdido, los Rojos no están conformes y solo los separa dos puntos del líder Antigua y este sábado no solo tendrán que hacer frente al rival para cumplir con sus aspiraciones, sino también contra el calor de la costa sur. Y Salguero lo sabe y por eso programó el partido para las 13.00 hora local (19.00 GMT).



.2. COMUNICACIONES-MALACATECO: EL PLATILLO



Los Cremas del argentino Mauricio Tapia aún no saborean la victoria en la Liga Nacional. Apenas han conseguido un punto y figuran en el noveno puesto. Este sábado tienen un gran compromiso frente a Los Toros del Malacateco del costarricense Ronald 'la Bala' Gómez.



Es uno de los platillos fuertes del inicio de la cuarta fecha y Comunicaciones, que será local, está obligado a por lo menos no perder o conseguir su primer triunfo frente a un rival que también tiene un solo punto en el penúltimo lugar de la clasificación.



.3. SALVADOREÑO ESPERA CELEBRAR EN CASA CONTRA URUGUAYO



Los Príncipes Azules del Cobán Imperial, del salvadoreño Jorge Zarco Rodríguez, esperan celebrar en casa contra su vecino, los Pecho Amarillo de Guastatoya, del uruguayo Alberto Casas.



Están invictos con 9 puntos en el segundo lugar. El delantero brasileño de Cobán, Janderson Pereira, asegura que irán por otra victoria para seguir con una puntuación perfecta en el campeonato.



.4. MEXICANO MONTOYA VISITARÁ A LA MÁQUINA CELESTE



Conociendo ya los resultados de sus más cercanos seguidores, Cobán y Municipal, el Antigua, del mexicano Roberto Montoya, visitará el domingo a la Máquina Celeste de Sanarate, de Ariel Díaz.



El líder y vigente campeón viene de derrotar 3-2 a Mixco y Sanarate de ganar el clásico de oriente a Guastatoya por el mismo marcador de visita.



.5. UN ESPAÑOL EN EL DERBY DE LA COSTA SUR



El domingo se disputa el primer clásico de la costa sur.



Santa Lucía Cotzumalguapa, que ascendió para el Apertura, será el anfitrión en el feudo de Siquinalá, que tiene en el banco al español Antonio Acosta. Los dos clubes son originarios del departamento sureño de Escuintla.



Los dirigidos por Francisco Melgar vienen de empatar con Comunicaciones, mientras que Acosta perdió contra los Príncipes Azules del salvadoreño Rodríguez.



El español buscará sentar un precedente en este clásico programado para el mediodía del domingo.



- Partidos de la cuarta jornada:



17.08: Iztapa-Municipal, Comunicaciones-Malacateco y Cobán Imperial-Guastatoya.



18.08: Sanarate-Antigua, Santa Lucía Cotzumalguapa-Siquinalá y Mixco-Xelajú.



- Clasificación:



EQUIPO PTS



.1. Antigua 9



.2. Cobán Imperial 9



.3. Municipal 7



.4. Sanarate 5



.5. Xelajú 5



.6. Guastatoya 4



.7. Siquinalá 4



.8. Santa Lucía Cotzumalguapa 2



.9. Comunicaciones 1



10. Mixco 1



11. Malacateco 1



12. Iztapa 0.