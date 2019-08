Ayron del Valle: "Soy un tipo seco; no me gusta el relumbrón"

Querétaro (México), 26 ago (EFE).- El delantero colombiano Ayron del Valle, figura en el ataque del Querétaro mexicano, aseguró este lunes ser un hombre sobrio al que no le gustan los reflectores ni las opiniones de los demás.



"Soy un tipo seco, no me gusta el relumbrón; no tengo redes sociales, por ejemplo, porque prefiero desconocer lo que digan de mí o del equipo. Ni somos campeones por tener buen paso ni seremos los peores tras la derrota", señaló Del Valle, de 30 años.



Los Gallos fueron goleados 0-4 por el León el pasado sábado y bajaron al tercer lugar del Apertura con cuatro victorias, un empate, una derrota y 13 unidades, a tres del líder Santos Laguna.



Del Valle opinó que hay que trabajar con humildad y sencillez, tener los pies en la tierra y no creer demasiado en los elogios.



"Todos los equipos que disputan la liga quieren pelear el título con los mejores números, hasta ahora nosotros vamos cerca de la perfección, pero no hemos ganado nada porque faltan muchos partidos, esto apenas comienza, una final aún se mira lejana", señaló.



Los Gallos, una de las nóminas modestas del torneo en México, han derribado sus propias expectativas. Además de estar entre los tres mejores del campeonato, presentan la segunda mejor defensa y la quinta ofensiva de mayor producción.



Al referirse a la buena actuación de su equipo, señaló que es reflejo del amor propio y porque no se han dejado sorprender por clubes con mayor inversión económica.



"Hay equipos poderosos que arman bien su plantel, pero el fútbol es de hombres y no de nombres rimbombantes. En Gallos somos 11 jugadores dentro de la cancha que aportamos lo mismo. Es una pelota para todos, aunque cada quien luche por su sueño, así que para nosotros cada partido es definitivo", afirmó.



Con experiencia en el Tolima, América de Cali y el Pasto en su país, entre otros, Del Valle aceptó que Gallos ha encontrado buen nivel gracias a la paciencia y sabiduría del técnico Víctor Manuel Vucetich.



"Vucetich ha conseguido que todos corramos parejos y apoyemos al compañero. Es un gran técnico que ha conseguido varios títulos en México, es respetado, así que le hemos aprendido en los entrenamientos. Nos explota en las posiciones que nos corresponde porque entiende de qué se trata este negocio", concluyó.