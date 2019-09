Deco sobre Neymar: ´El fútbol no son sólo finanzas, también estar feliz´

Lisboa, 5 sep (EFE).- Anderson Luis de Souza, Deco, exjugador del FC Barcelona, vive una nueva etapa en su vida. Ahora es agente de futbolistas. Representa a jugadores como Fabinho (Liverpool), Raphinha (Rennes) o un chico muy joven que se llama Afonso (Oporto), al que cuida con especial atención. Ha vivido muy de cerca el 'culebrón' Neymar todo el verano.



En una amplia entrevista con la Agencia EFE en Soccerex Oeiras -Lisboa-, Deco explica para entender la situación de Neymar que "el fútbol no son sólo finanzas, también es estar a gusto y feliz". Deco entiende que dónde realmente era feliz Neymar, es en el FC Barcelona. No olvida a Xavi, según Deco, no justamente tratado hasta que ganó el Mundial con España en 2010. Y se rinde al Simeone entrenador. Joao Félix, dijo Deco, "tiene un regalo" jugando en el Atlético de Madrid.



P: ¿Entiende el verano de Neymar?



R: Es muy difícil hablar cuando no sabes toda la verdad, sabemos un poco por lo que leemos en la prensa. Neymar desde que se marchó estuvo con un ojo para volver, porque es normal. Fue una decisión suya y es muy difícil adaptarse a otro club. Cuando estás contento, feliz, él tomó una decisión y él sabe en su interior, no que haya hecho mal, pero él estaba agusto donde estaba. El fútbol no es sólo finanzas, también es estar a gusto y feliz.



Él es un profesional, es un chico espectacular. Pero entiendo que el club (PSG) no quiera perder un jugador como él y comprendo que el Barcelona quiere que vuelva. Son situaciones complicadas.



P: ¿Los jugadores del FC Barcelona -Messi, Luis Suárez...- soñaban con su vuelta...



R: Es normal que los jugadores, que lo conocen, que son amigos, piensen que regresara Neymar.



P: Usted jugó con dos grandes como Xavi e Iniesta. Con perspectiva, ¿qué han representado en el fútbol mundial?



Xavi, para mí, siempre fue un jugador no muy valorado en el Barça, nunca le dieron (al principio) el valor debido, pero tuvo la suerte de ganar cosas importantes con su selección y esto le dio confianza para que fuera lo que logró ser en el Barça. En 2008 explotó y fue, para mí, durante 5 ó 6 años, el mejor centrocampista del mundo.



Iniesta era un caso distinto. Era siempre un jugador importante. Que fue creciendo con el tiempo. Los dos representan lo máximo que un jugador del centro de campo puede tener y representan mucho el estilo del Barça y lo que es la Selección de España.



- ¿Encaja Joao Félix bien en el método Simeone con el Atlético de Madrid?.



El Atlético de Madrid se ha posicionado como uno de los mejores equipos del mundo de los últimos años. Hay una gran inversión y un gran trabajo del club, de su presidente, de sus dirigentes, y de un gran entrenador, que tiene la confianza para hacer los cambios, la gestión. El Atlético está haciendo un cambio de generación y ahora poco a poco va renovando su plantilla.



Simeone ha cambiado la mentalidad del club, de los jugadores, han creído que podían ganar cosas importantes y para Félix es un regalo poder trabajar con Simeone, llegar a una Liga tan competitiva, con un entrenador que te puede aportar cosas, es espectacular.



P:¿El estilo Barça perdurará en el tiempo?



R:Es muy subjetivo, hemos visto un Barça, tras Xavi e iniesta, más directo, de contra, de transición. Aunque, cuando tiene jugadores de calidad, vas a tener el balón. El Barça siempre ha buscado jugadores con esta capacidad.



P: De Jong. ¿Le gusta?



R: Me gusta, parecido a Arthur, un fútbol parecido. Joven de mucho futuro, que controla el juego. Un fichaje que me gusta, pero hay que esperar.



P: ¿Coutinho ha salido demasiado pronto del FC Barcelona?



R: Un jugador que costó unos 170 millones y que juegue sólo un año es una locura. Yo no soy nadie, pero esa es la señal de cómo está el fútbol, no hay paciencia. No discuto las decisiones, pero la realidad es que es un mundo que no es normal.



P: Deco es un puente entre jugadores de Brasil hacia Portugal. ¿Algún día será también un eslabón entre Brasil y España?.



R: Como todo, hay que trabajar con tranquilidad. Es un tema que hay que ir poco a poco, independiente de mi nombre. Cuando toco la puerta de un club es con jugadores que pueden triunfar.