Carlos Salcedo: "No nos enfocamos en lo que se hable o no se hable"

Carlos Salcedo: "No nos enfocamos en lo que se hable o no se hable"

El defensa Carlos Salcedo, otro de los jugadores señalados, en el partido amistoso que la selección de México perdió la pasada noche por 0-4 frente a la de Argentina, dijo que entendía todo, pero eran profesionales y tenían que centrarse en haber bien las cosas.

"Nosotros no nos enfocamos en lo que se hable o no se hable", declaró Salcedo. "Ese es el trabajo nuestro, el de jugar defensa. Hay momento buenos que nos ha tocado vivir y ahora no tan bueno, pero equipo siempre se mantiene unido en lo que sea y nosotros estamos brindados por dentro".

Salcedo admitió que no hicieron bien las cosas, que saben lo errores que cometieron y que "tiraron" la primera parte, pero resaltó que eso cambió en la segunda.

"Sabemos que no podemos regalar los 45 minutos como lo hicimos en la primera parte", reiteró Salcedo. "Es obvio que nos sentimos mal por la derrota, a nadie le gusta perder, y eso es lo que al final el equipo también entiende. Es lo que hay no se puede dar vuelta para atrás, más bien se tiene que seguir mirando hacia adelante y corregir esas cosas".

Al valorar dónde estuvo la clave de la derrota, Salcedo destacó que en el apartado de grupo no supieron manejar el partido como tendrían que haberlo hecho.

"No lo hicimos como en los encuentros anteriores, pero eso en la era del profe Martino nunca habíamos regalado 45 minutos y ante estos rivales te van a hacer pagar", admitió Salcedo.

En cuanto a lo que les dijo Martino tras concluir el partido y analizar los goles que habían encajado, Salcedo dijo que no tenía que decir nada especial.

"Creo que cada uno de nosotros sabemos, más allá de lo que nos dicen o no nos dicen que somos conscientes de lo sucedido", agregó Salcedo.