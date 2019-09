Gallardo: "Cometimos muchos errores defensivos en la primera parte"

San Antonio (Texas, EE.UU.), 11 sep (EFE).- El defensa izquierdo mexicano Jesús Gallardo fue categórico cuando dijo que habían cometido "muchos" errores que no se pueden dar en un partido amistoso como el que la pasada noche disputó el Tri frente Argentina y que perdieron por goleada de 0-4.

"Los errores que cometió la selección fueron una de las claves de la derrota, pero hay que seguir trabajando, mejorar y sobre todo tomarlo como un aprendizaje", destacó Gallardo, quien al igual que sus compañeros de la zaga mexicana no disputaron el mejor partido.

A pesar de la derrota, Gallardo reconoció que el equipo había jugado muy bien en los primeros minutos y luego en la segunda parte también mejoraron, pero ya el daño estaba hecho.

"Jugamos muy bien al inicio, también en la segunda parte, pero la falta de concentración y los errores, que no pudimos controlar nos dejaron con la derrota", valoró Gallardo. "Ante una selección como ésta (Argentina), que no perdona, no lo que hicimos nos costó caro".

En cuanto si el 0-4 muestra el "abismo" futbolístico que hay entre ambas selecciones, Gallardo, dijo que no pensaba que esa fuese la realidad.

"Creo que no, lo vimos con lo que sucedió en el segundo tiempo, mejoramos muchísimo, el rival ya no se acercó a la portería y fueron los errores que tuvimos lo que definió la derrota, no que el nivel fuese tan diferente", agregó Gallardo, quien reconoció que Gerardo Martino, en el descanso, les pidió que estuviesen concentrados y evitar errores.