Kluivert y el frustrado viaje a Sevilla de la Roma

El 11 de marzo, la UEFA anunció que el encuentro de ida de los octavos entre el Sevilla F.C. y la Roma quedaba suspendido por la crisis del Coronavirus. Aunque en principio se barajó la posibilidad de poder jugar a puerta cerrada, la crisis acarreada por el COVID-19 obligó a aplazar este encuentro hasta que se volviera a la normalidad en ambos países. Aún no se ha puesto una fecha oficial para que esta eliminatoria pueda disputarse



Ante tanta incertidumbre, el extremo de la Roma Justin Kluivert ha decidido quedarse en la capital italiana, uno de los focos de la enfermedad actualmente. El jugador asegura que: "En Roma es clima es bueno y eso ayuda. En casa tengo todas las herramientas que necesito para entrenar. Todas las mañanas me ejercito para mantenerme en forma y seguir moviéndome. Luego cuelgo los vídeos en Instagram, para que otras personas también puedan aprovecharlo. Soy un modelo para muchos futbolistas profesionales y quiero transmitir mi motivación ". Además el holandés dice estar al día con todo lo que esta sucediendo: "Cada hora puede cambiar algo, pregunto a través del grupo del club, pero también a través de los medios holandeses".

Kluivert asegura que fue consciente de que el problema era mucho más serio de lo que se pensaba cuando no les permitieron viajar a España: "Estábamos listos para viajar a Sevilla y luego nos dijeron que no teníamos permiso para aterrizar en España. Quedó claro que esto no es una broma. Ahora todos saben lo malo que es".

En la Calcio, 14 jugadores ya han dado positivo por Coronavirus, mientras que en Italia las cifras alcanzan los 41000 infectados y los 3400 muertos. La liga italiana lleva suspendida desde el 9 de marzo , cuando Giusseppe Conte, primer ministro de Italia, decretaba que: "Ni siquiera podemos permitir que los partidos de la liga de fútbol continúen, lamento decirlo, pero los fanáticos deben tomar nota".

Por parte de La Liga, ocho son los jugadores infectados por COVID-19 hasta el momento. La alerta saltaba cuando jugadores del Valencia C.F. dieron positivo tras haber disputado el partido de Champions frente al Atalanta. Tampoco está clara la fecha en la que volverán los partidos del torneo nacional, aplazados desde el 11 de marzo.

Pero no todo son malas noticias para el club italiano, y es que este parón permitirá la incorporación de varios jugadores lesionados que, con casi toda probabilidad, iban a perderse el encuentro de octavos de Europa League, como es el caso de: Pellegrini, Pastore y Zappacosta, así como la total recuperación de Diawara. Por parte del Sevilla, Fernando también podría recuperarse tras este parón.