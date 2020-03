El mercado del fútbol, paralizado y pendiente de una fecha: el 30 de junio

El mercado del fútbol, en el que se mueven los agentes de jugadores y que se activa a partir de estos meses hasta el verano, está paralizado por la emergencia sanitaria y pendiente de una fecha; el 30 de junio, cuando finalizan muchos contratos, y de ver qué ocurre si para entonces no han acabado las ligas.

"En este momento, todos los agentes que intervenimos en el fútbol tenemos una prioridad, y no es el fútbol", sentencia el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), Pedro Bravo, en una conversación telefónica con EFE. La salud y la preocupación por el avance de la pandemia de coronavirus se imponen.

"Esto paraliza un país, se habla de fallecidos, también a nivel mundial. Todos nos hemos centrado más en las noticias de la pandemia que en otras cosas", coincide el director general del área de fútbol de la agencia YouFirst, Álvaro Torres.

Por ello, la labor de los agentes está ahora mismo más cercana al acompañamiento al jugador que está, como toda la población, confinado en su casa, pero que debe intentar ser ordenado para mantener un estado de forma lo más cercano posible al de la competición, para estar listo cuando se reanuden los partidos.

"Les estamos insistiendo mucho para que entrenen, cuiden la alimentación... Eso nos preocupa mucho, también estamos dando mucho servicio a nivel de información jurídica sobre ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), comenta Torres. Bravo completa con un símil taurino: "Es como tener a los toros esperando para ver si pueden salir a la plaza".



ACABAR LALIGA ES "IMPORTANTÍSIMO PARA TODOS"

La incertidumbre de una temporada interrumpida por la emergencia sanitaria afecta no solo a los jugadores y sus representantes, también a los clubes.

"A nivel presupuestario, les cambia mucho si se acaba la temporada o si no. Básicamente, solo estamos negociando renovaciones de contratos, aunque los presupuestos de los clubes se van a ver alterados a la baja casi seguro. Intercambiamos información, pero sin dar pasos", explica el directivo de fútbol de YouFirst.

"Está todo absolutamente paralizado en cuanto a decisiones de futuro", añade Bravo, que en los clubes con los que tiene contacto sí observa que están "analizando sus plantillas y viendo jugadores", pero al no haber concluido esta temporada y no saber qué competiciones van a disputar la próxima, no pueden dar pasos.

Lo que sí es un consenso general es que acabar la competición es necesario. "Acabar LaLiga es importantísimo para todos: clubes, jugadores, televisión, patrocinadores, agentes y aficionados. Aunque se termine más allá del 30 de junio", señala Álvaro Torres.

No obstante, saber cuándo va a volver la competición es, en estos momentos, imposible. La Federación de Fútbol (RFEF) y LaLiga acordaron esta semana que la suspensión de las competiciones se mantendría hasta que el Gobierno considere que se puede reanudar sin riesgo para la salud.



EL 30 DE JUNIO, FINAL DE MUCHOS CONTRATOS



De ahí surge una zona gris: qué ocurre con los jugadores que tienen contrato con su club hasta el 30 de junio si el campeonato se reanuda con partidos más allá de esa fecha. "Es un tema muy complicado, un problema", admite Torres. "Tendrían que prorrogar sus contratos de mutuo acuerdo, se puede hacer por una serie de partidos, pero el jugador que acaba contrato tendrá en la cabeza qué ocurre si se lesiona en esos partidos", añade.

La complicación es aún mayor en aquellos jugadores que acaban contrato a finales de junio y que han llegado a un acuerdo con otro club, como es su derecho a partir del pasado 1 de enero. "Si ya han firmado con otro club, será complicado que jueguen con su club si tienen un compromiso para la siguiente temporada", opina Torres.

Pedro Bravo reconoce que "lo lógico" es que se alargaran esos contratos y que todas las partes hagan "un esfuerzo de solidaridad" ante una circunstancia inesperada, pero advierte que son "contratos supeditados a la ley laboral" en los que se marca una fecha de fin, habitualmente el 30 de junio. "Tendría que haber alguna medida laboral para que quedasen postergados", añade.



LOS ERTES TAMBIÉN PLANEAN SOBRE EL FÚTBOL

Otro aspecto colateral al parón económico y competitivo son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que han surgido en todos los sectores y también en el fútbol, sobre todo en clubes de Segunda B y Tercera, pero también se ha planteado en alguno de LaLiga Smartbank o incluso en el FC Barcelona, que lo anunció este jueves.

Pedro Bravo vivió recientemente el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, donde trascendió que se iba a convocar esta medida laboral, pero finalmente no se efectuó. "Yo tengo bastantes jugadores en Las Palmas, me llamaron enseguida alarmados", explica el presidente de la asociación de agentes. "Es verdad que es una posibilidad que tienen las empresas de fútbol, porque se ha paralizado la producción", añade.

Álvaro Torres, de YouFirst, admite que esas medidas "preocupan", espera que sean expedientes de reducción de jornada -"porque si no los jugadores no podrían ni entrenar", apunta- pero también admite que los jugadores "entienden la situación" y que en caso de que se presenten "no tienen ni voz ni voto", como cualquier trabajador.



SOLIDARIDAD CONTRA LA EMERGENCIA SANITARIA

La emergencia sanitaria también está dejando ver en muchos casos la cara más solidaria de los futbolistas, que están organizando iniciativas, donando mascarillas o material de protección médico y recaudando fondos para apoyar económicamente la pelea contra el Covid-19.

En YouFirst vivieron esa situación primero con los futbolistas españoles que representan en Italia, los españoles Fabián Ruiz (Nápoles), Luis Alberto Romero (Lazio) y Álex Berenguer (Torino). "Fueron los primeros en aventurarse, nos preguntaron cómo hacerlo y los tres han ayudado en algunas fundaciones"

También lo están haciendo con sus representados en la liga española, como el portero checo Tomas Vaclik (Sevilla), Gerard Moreno (Villarreal), Antonio Barragán (Betis), el hispanocolombiano Luis Suárez (Zaragoza), el colombiano Bernardo Espinosa (Espanyol), con los que están organizando unas videoconferencias con niños pacientes de la planta oncológica de un hospital sevillano.

A Pedro Bravo le ha sorprendido la reacción solidaria de alguno de sus representados. "Hay jugadores más solidarios que otros, pero sin decir nombres estoy orgulloso de algunos de mis jugadores, me han sorprendido (...) Nos hemos puesto en contacto con algunos sitios, fundamentalmente con Cruz Roja y otras ONG", finaliza.



Miguel Ángel Moreno