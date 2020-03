Lauren: ?Siempre quiero un Eto?o en mi equipo?

Madrid, 31 mar (EFE).- Lauren Bisan-Etame (Londi Kribi, Camerún, 1977) ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 en una selección en la que estaba Samuel Eto?o, con el que compartía habitación en las concentraciones y del que asegura que quiere ?siempre? en su equipo, ?con lo bueno y con lo malo?, porque ?promulga con lo que habla?.



El que fuera jugador del mítico Arsenal de Arsene Wenger que ganó la Premier League invicto en la temporada 2003-2004, 'Los invencibles', repasó, en una charla en ?#JugamosEnCasa? de EFE, aquella final contra España en la que vivió ?una sensación extraña a nivel sentimental? ya que fue el país en el que se crio.



Pregunta: ¿Cómo recuerda aquel oro olímpico en Sídney 2000?



Respuesta: Lo recuerdo un tanto agridulce. Como bien sabéis todos, yo conocí África en 1998. Mis padres son de Guinea, pero yo me crie en Sevilla y el hecho de jugar España me hacía tener un sentimiento contrapuesto. Tenía compañeros como José Mari y Marchena, que nos habíamos criado en la cantera del Sevilla. Y luego con Camerún que me dio la oportunidad de disputar un Mundial y de ganar títulos. Me vi en esa final con mi familia y amigos apoyándome y por otra parte jugar contra España entonces era una situación extraña. Pero uno es competitivo y quiere lo mejor para si; así que cuando salí a ese campo quería ganar el oro.



Para Camerún, al ser una selección africana, no tiene tampoco la oportunidad de ganar un Mundial y por lo tanto di lo máximo. Fue una sensación extraña a nivel sentimental.



P: En la final marcó uno de los penaltis que les dio la victoria. ¿Qué pasó cuando se reencontró con tus compañeros españoles? Casi que les pediría perdón?



R: (Ríe) Más que nada por mis amigos del barrio. Al final yo soy de barrio y mis amigos iban con España a muerte y cuando llegué aquí imagínate la que me lio el personal (ríe). Pero también estaban contentos, al final mantengo el núcleo de amistades de mi infancia. En mi infancia poníamos dos piedras en la carretera, pasaban pocos coches y jugábamos a la reina, a lo que se jugaba en mis tiempos? Por esto, ellos sabían de la dificultad de ganar unos Juegos Olímpicos y de ser futbolista profesional.



P: Los anteriores juegos en Atlanta 1996 los ganó Nigeria, otra selección africana. Este formato de los Juegos Olímpicos en el fútbol de hacerlo Sub-23 le vino bien a África.



R: En etapas adelantadas ya es más difícil. A nivel Mundial vamos todavía unos pasos por detrás. Por lo tanto, el hecho de ganar unos Juegos Olímpicos con una selección africana gana toda África, porque las distancias entre unos continentes y otros en este torneo son menores.



P: Un jugador que ganó ese oro y que luego hizo una gran carrera en el fútbol fue Samuel Eto?o. ¿Cómo era fuera de los terrenos de juego?



R: Samuel es y era lo que veis ahora. La personalidad que tiene Samuel de decirte las cosas a la cara, como las piensa, sin ningún tipo de filtro, es Samuel en su pura esencia. Hay un episodio en las semifinales contra Chile que lo demuestra. Nosotros íbamos perdiendo 1-0 y ahí llegó un mítico jugador de la época anterior, no voy a decir el nombre, echando la bronca a los chavales jóvenes y salió Samuel como un león diciéndole que eso lo ganábamos nosotros y que su época ya había pasado.



Lo que más me gusta de él es que promulga con lo que habla. Yo soy así, pero luego en el campo si te he dicho que te voy a meter tres goles, cuando llegue al partido no te meto tres goles, te meto cuatro. Eso es Samuel. Para mí, un futbolista y un compañero, que siempre hemos estado juntos en las concentraciones, lo quiero sí o sí en mi equipo. Si volviera a nacer quiero a un Samuel Eto?o en mi equipo. Con lo bueno y con lo malo.



Yo recuerdo estando en Mallorca que me llama Mateu Alemany (presidente del club en aquella época) para ir a su oficina. Me dijo que quería fichar a Samuel Eto?o, pero que le habían dicho que es un futbolista un poco díscolo, difícil. Yo le dije ?fírmalo. Samuel, lo que hay que saber es llevarlo y te dará el máximo. Es un ?crack??.



P: Contra chile se enfrentó a un jugador muy especial como es Javier Zamorano. ¿Cómo fue?



R: Sí, yo le veía en la Ciudad Deportiva del Sevilla y se quedaba después de los entrenamientos para rematar centros. Yo no he visto a ningún futbolista rematar de cabeza como él. Se suspendía y se quedaba varios segundos en el aire. No era tan alto, pero tenía una capacidad de salto brutal. Para mí, ganarle a él y a ese Chile metiendo yo el gol en el minuto 90 fue espectacular. Ves a uno de tus ídolos y encima le ganas metiendo un gol. Fue extraordinario.



P: ¿Usted podría ponerse en la piel de unos deportistas que lleva esperando unos Juegos Olímpicos cuatro años y que se aplazan?



R: El golpe es durísimo. Sobre todo si es un atleta que compite a nivel individual, que está preparando absolutamente todo para este momento. Por lo tanto, si no van con la preparación suficiente? tu vas a unos Juegos Olímpicos a competir con los mejores del mundo. Es duro, pero lo primero es la salud, claro.