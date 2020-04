Pizarro Gómez: "Con el VAR hemos aprendido a gestionar errores en el momento"

Madrid, 29 abr. (EFE).- Valentín Pizarro Gómez debutó como árbitro de Primera división el 25 de agosto de 2019 en un Mallorca-Real Sociedad y contagia entusiasmo al hablar de su primera temporada en la categoría, a pesar del frenazo obligado por el estado de alarma, horas antes de pitar el Celta-Villarreal el pasado 14 de marzo.



Adscrito al colegio madrileño, aunque nacido en Ciudad Real (1981), desde entonces se ejercita a diario en casa, con disciplina y método para volver al arbitraje, una función que ejerce desde hace 25 años antes de empezar sus estudios universitarios y en la que piensa que el VAR ha permitido a los árbitros "aprender a gestionar los errores en el momento".



- Pregunta (P): ¿Cómo lleva el confinamiento?



- Respuesta (R): Al principio fue un poco más complicado, soy una persona muy activa, viajamos constantemente, me gusta hacer mucha actividad fuera, tengo un monte cerca, la bici... pero tuvimos que hacer un acto de responsabilidad todos, quedarse en casa y aprender a vivir sin salir. Ahora muy adaptado siguiendo los planes que nos ponen el preparador físico, la Federación, el CTA, más la lectura, las series... intento mantener la cabeza lo más limpia posible.



- P: ¿Cómo supervisa el Comité sus entrenamientos?



- R: Tenemos que subir a diario a una plataforma datos sobre la frecuencia cardíaca en reposo al levantarnos, el peso y cómo nos encontramos, pero lo hacemos durante el año normalmente. Luego a través de otra plataforma se nos vincula el entrenamiento y van viendo los registros para seguir controlando y nosotros entrenando.



- P: ¿También les piden datos sobre su estado de ánimo?



- R: Tenemos que marcar cada día en función de las horas de sueño que hemos tenido si estamos cansados, si anímicamente nos encontramos bien, si estamos pesimistas o con energía porque no es lo mismo levantarte un día con una situación de nervios que estar en plena forma. Al final son puntos que dan una información acerca de nuestro condicionamiento físico para que tengan constancia de cómo estamos.



- P: ¿Cómo cree que debe ser la vuelta?



- R: Por ganas no será, pero debe ser cuando el ministerio autorice. Por muchas ganas que tengamos de deporte, de salir y de las cosas de las que estamos privados, la salud es lo más importante y el hecho de que siga falleciendo gente es un indicativo de que tenemos que seguir controlando.



Nosotros somos muy metódicos. La única diferencia entre mi entrenamiento de hace dos meses y el de ahora es el sitio. Nos estamos manteniendo en nuestros pesos y haciendo ejercicios de fuerza para mantener nuestra actividad en plena forma. Es necesario un periodo de pretemporada principalmente para prevenir lesiones y luego poco a poco con la competición volveríamos a estar en óptimas condiciones igual que los futbolistas. Hasta que no te pones las botas y coges un balón no te pones en ese punto de competición.



- P: ¿Qué piensa de jugar a puerta cerrada?



- R: Hasta que volvamos a la normalidad para todos va a ser extraño jugar, arbitrar o retransmitir un partido sin público, porque cambia absolutamente todo, es como otro deporte. Yo he estado en algún partido de Liga Europa a puerta cerrada y no tiene nada que ver, pero cuando te metes en el partido no creo que piensen si hay o no hay público, si se va a escuchar o no lo que dicen, al final los jugadores son respetuosos como nosotros con ellos. Lo que se escuchará es más un poco de táctica sobre como se van a mover ellos.



- P: ¿Qué impresión tiene de su estreno en Primera?



- R: Una pasada, estoy muy contento. Hay mucho trabajo detrás de cualquier ascenso, no solo de un árbitro sino de cualquier persona que llega a la élite de un deporte, muchas horas de dedicación y renunciar a otras cosas que en un momento podrían suponer una prioridad. Creo que me he adaptado muy bien a la categoría, llevo 25 años arbitrando y esto al final te hace ser un experto igual que en cualquier profesión. El apoyo desde el Comité es máximo, siempre nos respaldan en todo y así nos ponen el camino mucho más fácil.



- P: Y ya se ha estrenado en el Camp Nou...



- R: Es un estadio emblemático, donde se han jugado finales, han estado los mejores jugadores del mundo y de la historia y eso da un plus de responsabilidad, pero en el nivel de exigencia es igual. Para poder estar muchas veces en ese tipo de estadios has estado en otros y si en otros no has tenido una buena actuación no llegan las demás. Contento igual de haber debutado en Mallorca, haber pisado el Sadar y otros como experiencia y punto de aprendizaje y de continuidad.



Salgo satisfecho cuando las decisiones son las acertadas, cuando vuelvo a repasar el partido y no he influido negativamente en el resultado. En un partido no siempre puedes arbitrar de la misma manera, no siempre puedes tener una cara de perro o ser muy estricto, también tienes que utilizar la psicología. Son 22 personas que están jugando y tienes que saber que se están jugando un futuro, están trabajando y aunque a nosotros nos han designado para controlar hay que saber que todos estamos en el mismo barco en ese sentido.



- P: ¿Cuánto les ayuda el VAR?



- R: Hemos aprendido sobre todo a gestionar los errores en el propio momento. Es una cosa muy importante, porque antiguamente tu terminabas el partido y tenías un "feedback" a posteriori. Ahora puedes tenerlo sobre un error en el mismo momento, hemos tenido que saber diferenciar un error, cortar y volver a tener la cabeza limpia para continuar. Igual que ha dicho nuestro presidente en multitud de ocasiones ahora no concibo un fútbol profesional sin el VAR, gracias al VAR ya no va a ocurrir nunca que una final de un campeonato se decida por un gol en fuera de juego. Hace más justo este deporte.



- P: ¿Por qué se decidió por el arbitraje?



- R: Ahora tengo un primo que es árbitro de la ACB pero en su momento cuando tenía unos 13 años me apunté a un curso, influido por mi padre. Estaba jugando en un equipo de barrio, probé, me vi que además ganaba un dinero estando en el instituto, que entraba gratis en los estadios de Madrid que era un plus, hacía deporte y me gustó y cuando te empieza a gustar y te pica el gusanillo de verdad no lo puedes dejar. Vi que no se me daba mal, que disfrutaba independientemente de ascensos o no y al final tuve la oportunidad de estar aquí, superagradecido a las personas que lo han hecho posible.



- P: ¿Piensa en la internacionalidad?



- R: Partido a partido. No es fácil llegar aquí, tienes que renunciar a muchas cosas. Me habría encantado hacer un Erasmus, seguir compatibilizando mi actividad de árbitro con la de profesor de educación física. Ahora estoy en excedencia porque he preferido poner el foco cien por cien en una actividad y no en varias, pero estoy muy feliz por como me encuentro. Estudié INEF, magisterio de educación física y magisterio en inglés y estoy viendo si completo con algún máster en psicología porque hay que seguir aprendiendo día a día.



Olga Martín