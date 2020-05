El doctor Antonio Zapatero: "No es nada recomendable que regrese el fútbol"

Antonio Zapatero: "No es nada recomendable que regrese el fútbol"

El doctor Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, declaró este sábado que "no es nada recomendable que regrese el fútbol" desde el punto de vista sanitario debido a las probabilidades de contagio que existen en un deporte de contacto.



Zapatero, que durante seis semanas dirigió el hospital de campaña que se montó en las instalaciones de IFEMA, en Madrid, dijo que siendo "consecuentes" no habría fútbol porque además, en personas de 15 a 25 años, el virus es "muy contagiable".



"Es un deporte en el que hay contacto, en el que los futbolistas escupen y en un córner, por ejemplo, se juntan veinte personas en poco espacio", señaló.



"Están enloquecidos con el fútbol, pero no es nada recomendable desde el punto de vista sanitario. Si se infecta un jugador hay que aislarle a él, a sus compañeros, al equipo técnico y al equipo rival. Si los compañeros han estado en contacto deben ponerse todos en cuarentena", añadió.



"Creo que es jugar con un riesgo que no tiene mucho sentido. No lo veo. Quieren jugar a mitad de junio, pero no hay seguridad al cien por cien. El virus está rondando y te la puede liar", comentó Zapatero durante una charla virtual organizada por la Federación de Tenis de Madrid.