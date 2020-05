FASFE: "Jugar sin público es la nada, no concebimos los estadios vacíos"

Madrid, 9 may (EFE).- Adrián Núñez, portavoz de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), que representa a aficionados de equipos desde Primera hasta Tercera, declaró a EFE que "no conciben que la Liga se vaya a retomar sin público porque el aficionado es una parte del juego".



FASFE, según sus estatutos, es una "organización democrática e independiente que se financia con las cuotas de sus miembros" y cuyo objetivo es "ayudar a los aficionados que deseen jugar un papel protagonista y responsable en la vida del club de fútbol del que son seguidores".



P: ¿Qué opinan de la vuelta del fútbol?



R: La vuelta del fútbol nos parece un poco precipitada. Ahí están las quejas y dudas del sindicato de futbolistas. Cuando la población no sabe muy bien cómo se les va a hacer los test, que se esté propiciando la vuelta de un sector que tampoco es esencial para la supervivencia se ve extraño.



P: ¿Qué les parece que la Liga se vaya a reanudar a puerta cerrada?



R: No concebimos el fútbol sin público. Creemos que los aficionados no son meros espectadores, sino parte del juego. Siempre se habla de la afición cuando se dice que 'el estadio llevó al equipo en volandas' o 'el miedo escénico'. Nos consideramos parte del juego. Por ejemplo, cuando hay un córner, con nuestro apoyo, pensamos que vamos a ayudar a subir a rematar. Se nos está apartando del juego y del proceso de la toma de decisiones, porque no se nos ha consultado en absoluto.



P: LaLiga piensa que es mejor jugar a puerta cerrada que no jugar. ¿Qué opinan?



R: Para nosotros esto es nada. Nos gustaría formar parte de la toma de decisiones y que se nos expliquen los motivos para sacar esto de manera tan apresurada.



P: Los abonados, con la reanudación a puerta cerrada, no van a poder disfrutar su abono. ¿Hay postura sobre este tema?



R: Es una de las cosas que se podría discutir que no tiene por qué ser general por la situación de cada club. En esos casos cada afición puede tener una impresión distinta.



Ya que nos vamos a ver privados de ir a los estadios, desde la Liga podrían tener gestos, a nivel general, para atender algunas de las reclamaciones que llevamos haciendo varias temporadas como suprimir partidos en viernes y lunes o fijar un precio máximo de entradas para los visitantes.



P: ¿Han tenido algún contacto con los sindicatos de futbolistas?



R: No. Entendemos que quien debería promover el dialogo son las instituciones que tienen responsabilidades como Liga, RFEF y CSD. Nuestra representación la tenemos que llevar nosotros, no otras personas. Somos actores principales en este deporte. Nosotros somos los que sustentamos la economía porque pagamos los abonos y las entradas, somos los que nos abonamos a los paquetes televisivos, nos hacemos clientes de los patrocinadores y hacemos que el retorno sea atractivo, lo que consumimos alrededor de los estadios para que la Liga hable del gran impacto económico, y sin embargo luego no se nos tiene en cuenta o se quiere hablar en nuestro nombre. No lo entendemos.



P: ¿Qué les parece la decisión del Athletic y la Real Sociedad de celebrar la Copa con público cuando se pueda?



R: Sabíamos que había aficionados de ambos equipos que tenían esa reclamación y los clubes han sido sensibles a los deseos de sus aficiones. Estamos de acuerdo.



P: ¿Van a hacer algún tipo de reivindicación para cuando empiece la Liga y haya que ver los partidos por la tele?



R: Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Al igual que mostramos con un comunicado nuestro descontento con los planes, veremos qué podemos hacer para que nuestra voz sea escuchada, aunque sea posteriormente.



P: ¿Una solución puede ser hablar cada afición con su club?



R: Eso es lo que intentamos. Yo soy del Sporting e intento hablar con mi club, pero no es lo idóneo. La Liga son 42 equipos representados y la federación es una asamblea de ciento y pico y al final todo se diluye. Es necesario crear un marco estructurado de dialogo con todas las instituciones.



P: ¿Con quién están más descontentos, con LaLiga o la RFEF?



R: En todos los ámbitos hay cosas que no nos gustan. Igual en LaLiga se magnifica un poco más todo por la capacidad económica y el hecho de que haya otros actores como la televisión más influyentes. En general, el fútbol español necesita recobrar el peso en la gestión de los equipos.



David Ramiro