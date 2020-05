Tebas: "Me gustaría empezar el 12 de junio, pero no sé la fecha exacta"

Tebas: "Me gustaría empezar el 12 de junio, pero no sé la fecha exacta"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este domingo que le "gustaría" que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para reanudar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus.



"Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", dijo Tebas durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar', de Movistar.



El presidente de LaLiga aseguró tajante que es posible la vuelta al fútbol porque el riesgo de contagio en los partidos será "prácticamente inexistente".