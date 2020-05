¿Un once sin Felipe ni Morata en San Mamés?

¿Un once sin Felipe ni Morata en San Mamés?

Una nueva fase en los entrenamientos del Atlético de Madrid, ya por grupos de 14 futbolistas, desveló este martes las primeras ideas y trazos del once del entrenador argentino Diego Simeone para la reanudación de la Liga contra el Athletic Club en San Mamés, con un primer ensayo sin Felipe Monteiro, indispensable antes del parón, ni Álvaro Morata, su mejor goleador, y con Diego Costa como referencia en el ataque.



Aún quedan dos semanas para la vuelta de LaLiga Santander, pero uno de los dos grupos con el que entrenó este martes quizá sea un indicio del planteamiento actual del técnico para su alineación en Bilbao: el portero Jan Oblak; los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi; los medios Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección y los delanteros Diego Costa y Ángel Correa.



En el otro campo se ejercitaron Santiago Arias, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Thomas Lemar, Héctor Herrera, Víctor Machín, 'Vitolo', Álvaro Morata, Iván Saponjic... No participaron en la sesión ni Joao Félix, que se recupera de un esguince en la rodilla izquierda y que es baja en San Mamés por sanción y lesión, ni Sime Vrsaljko, que sigue con su puesta a punto de una artroscopia en la rodilla izquierda. El croata sí se prevé que esté listo en Bilbao.



La elección, o prueba, pendiente de todos los días que quedan de preparación y de posibles cambios, enfoca a algunos aspectos llamativos de la probable alineación contra el Athletic.



Y a uno por encima de todos, la posible suplencia de Felipe, si esa alineación toma recorrido, porque el central brasileño ha sido tan imprescindible como indiscutible e incontestable desde el pasado 6 de octubre, cuando agarró una titularidad que ha sido ya suya en cada uno de los 28 partidos siguientes con una sola excepción: la baja por ciclo de cinco tarjetas amarillas frente al Granada en el estadio Wanda Metropolitano.



No sólo cuantitativamente, como marcan esos números, ha sido uno de los futbolistas más destacados sin discusión de toda la temporada hasta ahora del Atlético, sino también cualitativamente, con una fiabilidad extraordinaria en el centro de la defensa desde que se adaptó y ganó un puesto con rotundidad, después de un inicio de campaña muy diferente, porque nada más disputó cinco minutos en los primeros cinco encuentros de este ejercicio.



?Felipe tiene un físico muy especial. Genéticamente es otra cosa. Le cuesta la adaptación. Es un físico, que luego del confinamiento le está costando. Creo que se va a adaptar más rápido de lo que fue la pretemporada. Es un futbolista impresionante. Cuando entró en su estado de forma? Tiene una capacidad neuromuscular, de trayecto, tiempista? Es infranqueable por arriba, por abajo. Es un futbolista completo. Es maravilloso cuando entra en un estado de forma. Aparte con la gran nobleza que tiene, es una persona excelente. Dentro del campo, aguerrido, solidario con los compañeros? Se gana al grupo de una manera muy fácil?, expresó la pasada semana Óscar 'El Profe' Ortega, preparador físico del Atlético, en una entrevista a 'Esporte Interactivo' recogida por 'Mundo Deportivo'.



Por Felipe entraría, si finalmente la prueba es válida para dentro de dos semanas y media en San Mamés, el uruguayo José María Giménez, de vuelta al once inicial once partidos después. No juega un encuentro de competición oficial desde la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Arabia Saudí, el pasado 12 de enero, hace cuatro meses y medio, entre un edema muscular, la recuperación y el parón por la pandemia del covid-19. De suplente sí ha figurado desde entonces, en el último duelo de competición en Liverpool.



A su lado se mantendría Stefan Savic, titular ininterrumpido en los nueve choques predecentes a la suspensión de la Liga y la Liga de Campeones. Tampoco habría novedades respecto al once tipo en los laterales, con Kieran Trippier y Renan Lodi, ni en tres de las cuatro posiciones del centro del campo, con los indiscutibles Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurreción, a los que Simeone añadiría a Marcos Llorente, reconvertido a la banda.



En esa transformación, el centrocampista fichado del Real Madrid gana protagonismo con unos méritos evidentes. Sin apenas protagonismo al comienzo del curso, en un rol más que secundario durante buena parte de la campaña, ha disputado nueve de los últimos diez encuentros, siete de ellos como titular, cinco de los últimos seis en la banda derecha, y ha marcado tres goles. Dos de ellos en la gesta de Oblak y suya en Anfield frente al Liverpool.



Sin Joao Félix, baja por sanción y por lesión para San Mamés, al ataque apuntan a día de hoy Ángel Correa y Diego Costa; por delante de Álvaro Morata, que sería suplente en San Mamés como lo fue en Liverpool, aunque entonces arrastraba unas molestias musculares. Aun así marcó el 2-3 de su equipo en Anfield.



El atacante hispano-brasileño, mientras, repetiría de inicio en la alineación de Simeone... Con una reivindicación aún pendiente. Intrascendente en Anfield, cuando regresó al once, su temporada sigue por debajo de las expectativas, porque en los primeros 15 duelos que jugó del curso sólo marcó dos goles, uno de penalti; porque luego sufrió una lesión (una hernia discal cervical de la que tuvo que ser operado y que le mantuvo 16 partidos de baja) y porque desde su reaparición tampoco ha reencontrado su versión más determinante.



Iñaki Dufour