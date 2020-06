El argentino Gabriel Caballero asegura que pasa por un momento de madurez

Ciudad Juárez (México) 2 jun (EFE).- El argentino Gabriel Caballero, entrenador de los Bravos de Juárez del fútbol mexicano, aseguró este martes a Efe estar en un momento de madurez como entrenador, lo que confía mostrar en el banquillo.



"Hoy me siento maduro tras el paso por el ascenso en el que obtuve títulos, para mí la segunda división fue significativa", señaló el estratega que debutó como técnico con el Pachuca en 2013 con los que tuvo un paso irregular después de lo cual emigró a la liga de ascenso.



Caballero llegó a Bravos en el 2018 y acumula dos torneos con el equipo en la Primera división. En el reciente Clausura 2020 suspendido por la COVID-19 dejó al equipo entre los mejores ocho con derecho a jugar la liguilla.



El sudamericano naturalizado mexicano fue un centrocampista ofensivo que se coronó campeón de los goleadores en México con Santos en 1996 y concluyó su carrera como centrocampista defensivo con Pachuca. Según reveló, de ambas posiciones aprendió trucos para colocar a su equipo actual en la cancha.



"Jugaba de centrocampista ofensivo, fui campeón anotador sin ser delantero; me hice contención a los 33 años, los últimos cinco de mi carrera jugué así y aprendí el manejo de los tiempos, eso me ayuda para lo que soy ahora y para la táctica. Me gusta que mi equipo anote, pero sobre todo que sea ordenado", agregó.



Ante la reanudación del torneo mexicano, Caballero prepara el plan con sus jugadores a partir del 8 de junio para pisar de nuevo el campo de entrenamiento.



Nacido en Rosario, Caballero fue dos veces campeón como técnico en la liga de ascenso, con Dorados y Tapachula, conoce el circuito y lamentó la desaparición por seis años de esa división..



"Me da tristeza que los equipos no puedan ascender. Se sufría en esta división por mantener a los equipos económicamente, no había patrocinios, se quedaban con deudas los jugadores, de desaparecer al ascenso y descenso tenemos culpa todos de alguna manera", aseveró.