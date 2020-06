Casillas: "Hasta el año que viene no creo que se llenen los campos"

Madrid, 3 jun (EFE).- Iker Casillas, exguardameta y capitán del Real Madrid y de la selección española, opinó que los estadios de fútbol no se llenarán hasta el año que viene, tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.



"Yo diría que hasta el año que viene no creo que se llenen los campos. Podrían ir dejando pasar un porcentaje mínimo de capacidad pero que se llenen... no lo veo", indicó durante una charla con sus seguidores en la red social Twitter.



"Si el fútbol vuelve es porque las autoridades sanitarias dan su aprobación para su reinicio. Ante todo la seguridad de los jugadores y la gente que les rodea", declaró Casillas, quien entiende que los estadios estén vacíos por seguridad pero afirma que no le gusta verlos así.



Casillas repasó asimismo algunos momentos de su carrera como fue la conquista de la décima Copa de Europa: "Para mí fue un alivio. Me sentía feliz por la gente. Supongo que al sufrir tanto por conseguirla tuvo un sabor especial. Fueron años de sequía en Europa y al fin pudimos volver a reeditar un éxito tan importante".



A la hora de hablar del Real Madrid reconoció que le hubiera gustado jugar con la llamada 'Quinta del Buitre', situó a Alfredo Di Stéfano y a Cristiano Ronaldo como dos de los mejores jugadores de la historia del club, valoró el debut como el más momento más reseñable de su carrera y destacó la temporada 2013-2014 como la mejor bajo los palos.



"Curiosamente, una de mis mejores temporadas fue la que menos partidos jugué. La 2013-14. En general, y a pesar de mi error en la final de Champions, creo que los 24 partidos que jugué me sentí bien. Y eso, repito, que jugué menos de lo que venía haciéndolo", dijo.



Por otro lado, analizó su paso por la selección, incluido su estreno con la misma: "Tengo muchos recuerdos. El llegar al estadio. Las cámaras pendientes de mí. Fueron horas muy bonitas. El momento de un sueño se cumplía. Había sido un año muy bueno y Camacho apostó por mi para ir a la Eurocopa de 2000".



En cuanto a algunos compañeros con los que vistió la elástica nacional consideró que 'Raúl, Xavi, Iniesta o Sergio Ramos' merecieron el Balón de Oro y se refirió a una posible charla junto a Gerard Piqué: "No quiere. Si conseguís convencerle lo hago. Esta muy ocupado con el tenis".



Preguntado sobre el trato que recibió de los aficionados, respondió: "No tengo ninguna queja de nadie. He sentido el cariño de mucha gente siempre. Si a alguien no le ha gustado en algún momento mi manera de afrontar algo, lo siento. No se puede gustar a todo el mundo".



Además de su estancia en el Oporto portugés resaltó el título de liga en la 2017-2018, no ocultó que le hubiera gustado jugar en Inglaterra, indicó que su sueño más inmediato es que todo vuelva a enderezarse tras la pandemia actual y reflexionó acerca de la posibilidad de ser entrenador.



"Posiblemente el curso es una cosa que intente realizar. Es cierto que no me veo en un banquillo pero nunca se sabe. He tenido muchos compañeros que decían no verse de entrenador y están ahí. E incluso que no se veían de comentaristas deportivos y luego ejercieron como tal".