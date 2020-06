Dalma Maradona critica la serie sobre su padre y dice que el actor es diestro

Buenos Aires, 11 jun (EFE).- Dalma, hija de Diego Maradona, se sumó a las críticas que hizo el exfutbolista a la serie sobre su vida, afirmó que el foco está en el escándalo y no en su carrera, y aseguró que los productores tuvieron que corregir escenas porque "se dieron cuenta tarde" de que el actor era diestro.

"Tengo un montón de amigos que laburaron (trabajaron) en la serie. Me enteré de un montón de cosas. Nada era real de lo que me contaban. Agradecí que me contarán de que va la serie. Si yo aparezco voy a hacer lo mismo que mi mamá si cuentan algo que no es cierto", dijo Dalma Maradona al canal América.

Claudia Villafañe, exesposa de Maradona y madre de Dalma y Gianinna, había criticado el guión de la serie e iniciado acciones legales contra la productora.

"Haré lo mismo que mi mamá", apostilló.

"Te digo un dato que para mi revela toda la serie. El nene que hace de mi papá en toda la infancia pateó con la derecha en todas las tomas y se dieron cuenta tarde y tuvieron que arreglarlo por computadora. Eso te demuestra que el quilombo (escándalo) es lo único que les importa", sostuvo Dalma.

"Nadie se dio cuenta, ¿entendés? El foco está en el quilombo", insistió la actriz sobre la serie que prepara Amazon Prime Video y que se llamará "Maradona: Sueño bendito".

La fecha de estreno está prevista para octubre de 2020.

Dalma Maradona también criticó al "entorno" del campeón del mundo con Argentina en México 1986, denunció que le cambian el teléfono cada vez que habla con ella o con su hermana y pidió, a través de su cuenta de Twitter, que le pasen el nuevo número de su padre.

"Te juro por mi hija que no necesito nada de mi papá más que hablar con él. Él no me da plata. Tampoco tiene por qué, yo trabajo y mi marido también. Lo único que quiero es hablar con él para que pueda ver a su nieta. No necesito nada más que eso", explicó la actriz.