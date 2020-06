Lola Gallardo deja el Atlético de Madrid después de ocho temporadas

Madrid, 23 jun (EFE).- La guardameta española Lola Gallardo ha decidido no continuar en el Atlético de Madrid, por lo que pondrá fin al largo periplo que inició como colchonera en la temporada 2012/13.



El club rojiblanco ha informado este martes de que la sevillana afrontará un nuevo reto tras rechazar la propuesta de renovación que le ofreció.



Lola Gallardo cerrará, por tanto, su etapa en el Atlético de Madrid después de participar de los mejores años de su historia, con la conquista de todos los títulos que posee la entidad: la Copa de la Reina de 2016 y las tres ligas logradas de manera consecutiva en las temporadas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



"Gracias por todo el cariño que he recibido durante estos 8 años. Sin duda, los mejores de mi vida. Han sido 8 años para entender que el Atleti no es un club de fútbol, es mucho más que eso. Es un sentimiento, una forma de vida. Gracias por dejarme vivir un sueño diario. Ser del Atleti es un privilegio que no todo el mundo tiene la suerte de vivir y sentir. Hoy y siempre. ¡Aúpa Atleti!", se despidió Lola Gallardo.



La internacional española era una de las capitanas del Atlético de Madrid, con el que este mismo curso superó los 100 encuentros disputados. Por ese motivo, contará "con una placa conmemorativa en el estadio Wanda Metropolitano, que se colocará cuando las condiciones sanitarias lo permitan", ha indicado el club colchonero.



El Atlético de Madrid ha agradecido a Lola Gallardo su dedicación y esfuerzo y le ha deseado "mucha suerte en su nuevo futuro deportivo".



Confirmada la baja de Lola Gallardo, el Atlético de Madrid deberá reforzar su portería y es que la neerlandesa Sari van Veenendaal también dejó el equipo después de una temporada para proseguir su carrera en el PSV Eindhoven.