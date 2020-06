El argentino Furch asegura que su propósito es ayudar al Santos a ser campeón

Torreón (México), 25 jun (EFE).- El delantero Julio Furch, del Santos Laguna mexicano, aseguró este jueves que más que en el rendimiento individual, su propósito para la segunda parte del año es ayudar a su equipo a ser campeón del Apertura 2020.



"Conseguir el trofeo. Habrá un solo torneo, así que tenemos que enfocarnos al cien y dejar la marca como lo venimos haciendo, que sepan que el esfuerzo y las ganas van a estar siempre, dejando todo por la camiseta", comentó el sudamericano.



Furch, de 30 años, es la principal figura en el ataque del Santos para el Apertura que arrancará el próximo 24 de julio, en el que buscará confirmar su buen rendimiento en México, donde lleva 82 goles y 22 asistencias.



"Me siento contento por los resultados porque uno trabaja para el equipo. Si se da la parte del gol y las asistencias a uno lo deja más que contento, quiere decir que he trabajado bien y le he funcionado al equipo, que es lo que realmente busco", indicó.



Furch, que jugó como titular los 10 partidos del pasado torneo Clausura, destacó que sus buenos números se los debe al trabajo en conjunto, que consideró clave para que el equipo salga adelante.



"El hecho de que los números sean positivos quiere decir que el equipo lo hizo bien. El rendimiento se lo debo al equipo, al cuerpo técnico, a la confianza que me han generado", agregó.



El goleador indicó que desde su llegada al Santos trató de estar entre los once titulares y aceptó la competencia en el grupo como una forma de mejorar.



"Es lo que me ha llevado a ser regular y a conseguir lo mejor para el equipo", concluyó.



El Santos del entrenador uruguayo Guillermo Almada se entrena con el propósito de ser protagonista en el Apertura en el que buscará clasificarse a la liguilla y después pelear por el campeonato.



El equipo sufrió 15 casos de contagio de la COVID-19, pero los contagiados, entre ellos el manejador Almada, están recuperados.