'Tino' Asprilla critica a James por elegir al Everton: "Hace todo al revés"

Bogotá, 3 sep (EFE).- El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla criticó a su compatriota James Rodríguez por su eventual traspaso al Everton, un club del que dice que "no pasa de la mitad de la tabla", y manifestó que el hoy centrocampista del Real Madrid "hace todo al revés".

"Esas decisiones de James: No se quiso quedar en el Bayern (para la temporada 19/20) que porque hacía mucho frío, se devuelve para el Real Madrid a chupar banca y termina en el Everton. Yo creo que hace más frío en Liverpool", afirmó Asprilla a la emisora Blu Radio.

El exfutbolista se refirió así a unas declaraciones de James en una entrevista con el mexicano Daniel Habif en las que dijo que decidió no seguir en el conjunto bávaro porque, a pesar de que recibió "un trato espectacular en el club", los alemanes "son gente muy fría".

"Vivir allá no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: '¿qué estoy haciendo aquí con este frío?'", dijo el centrocampista.

En esa línea Asprilla, que sobresalió en clubes como Parma y Newcastle así como en la selección colombiana, agregó: "Yo no lo entiendo, hace todo al revés".

Según informaron el martes medios colombianos, el Everton adquirió los derechos deportivos de James, que firmó un contrato por tres años para jugar con los 'Toffees'.

El futbolista de 29 años ya está en Liverpool y se espera que en las próximas horas tanto el club británico como el Real Madrid hagan oficial el traspaso, afirmó el telenoticiero Noticias Caracol.

Este lunes el Real Madrid echó a andar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con la sesión inicial de la pretemporada, a la que no asistió el colombiano.

De concretarse el fichaje al Everton, el goleador del Mundial de Brasil 2014 será dirigido por tercera ocasión por el italiano Carlo Ancelotti, quien lo entrenó en la temporada 2014-2015 en el Real Madrid y en el principio de la 2017-2018 en el Bayern.

La Liga Premier será para James su quinta experiencia en el fútbol europeo y la sexta en el internacional, toda vez que pasó por Argentina (Banfield), Portugal (Porto), Francia (Mónaco), España (Real Madrid) y Alemania (Bayern Múnich).