Olimpia considera vital el duelo con Delfín tras el "fracaso" del Apertura

Asunción, 5 oct (EFE).- El nuevo presidente del Olimpia, Miguel Brunotte, consideró este lunes como un "fracaso" el segundo puesto obtenido en el Apertura, después de que el club conquistara los últimos cuatro torneos, y consideró vital vencer al ecuatoriano Delfín para seguir en la Libertadores.

Olimpia quedó cinco puntos por debajo de Cerro Porteño, su máximo rival, que conquistó el campeonato, finalizado este fin de semana, con una fecha de anticipación.

"Es una tremenda decepción este vicecampeonato después de cuatro campeonatos al hilo ya no estamos acostumbrados, entonces salir segundo que puede ser tremendo éxito para muchos, para nosotros es un fracaso", afirmó Brunotte en una rueda de prensa virtual.

Brunotte, que sustituyó el sábado a Marco Trovatto, inhabilitado por la FIFA por tentativa de amaño de partidos, se manifestó a favor de no tomar "decisiones apresuradas" como el cambio de entrenador, en este caso Daniel Garnero, el artífice de los dos torneos Apertura y Clausura conquistados entre 2018 y 2019.

Al respecto, Brunotte dijo que el técnico tiene contrato hasta diciembre próximo "y nuestra idea es que mantengamos la tranquilidad en estos momentos, que no se tomen decisiones apresuradas porque nos pueden afectar en forma muy grave".

"Cuando nosotros hablamos que un vicecampeonato es un fracaso, nadie se salva, no nos salvamos nosotros, mi comisión directiva, no se salva el cuerpo técnico, no se salvan los jugadores, entonces todos tenemos que hacer esa mea culpa, corregir lo que hay corregir", añadió.

Brunotte no anunció alguna contratación o baja de jugadores, aunque adelantó que habrá cambios.

En ese sentido aludió al inminente comienzo del torneo Clausura, en once días, y al compromiso ante Delfín, el 20 de octubre en la fase de grupos de la Libertadores.

"La Libertadores para nosotros es clave, tenemos que ganar ese partido en casa (ante Delfín)", destacó Brunotte.

En la Libertadores, Olimpia viene de perder ante el Santos por 2-3.

Con el resultado, Santos selló su pase a octavos de final al acumular 13 puntos, mientras Olimpia fue desplazado al tercer lugar, con cinco enteros, uno menos que el Defensa y Justicia argentino, que perdió 3-0 ante Delfín y revivió a este equipo.

Esa combinación de resultados ha dejado a cualquiera de los tres con la posibilidad de acceder a la segunda plaza del grupo en los partidos Olimpia-Delfín y Santos-Defensa y Justicia.