Christiansen afirma que perdió trabajo con la ruptura de la "burbuja" de Panamá

Panamá, 5 oct (EFE).- El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, reconoció este lunes que con la ruptura de la "burbuja" luego de 26 días de entrenamientos "se pierde mucho" y que de haberla finalizado se llegaría mejor a los amistosos contra su similar de "Costa Rica".



"Se pierde mucho, todo lo que habíamos ganado se pierde enseguida. Cuando hay un parón como lo que tuvimos frena mucha esa evolución (...) Si hubiésemos tenido los 40 días de burbuja entrenando día a día, el equipo hubiese estado mejor para afrontar este partido", declaró Christiansen luego de finalizado el entrenamiento de este lunes.



El pasado 19 de septiembre los 31 jugadores convocados a la burbuja de entrenamientos instalada en la provincia central panameña del Coclé dejaron las concentración como protesta por la cancelación del torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol.



Christiansen reveló que los amistosos previstos este octubre se jugarán contra Costa Rica, en una fecha que aún no se ha revelado, y que le servirá para saber en que momentos está la selección panameña, aunque aclaró que no hay temor de un resultado adverso ante su similar costarricense.



"Temor tengo a la muerte. Esto es un deporte, puede salir mal o salir bien, y sabemos en que condiciones nos vamos a enfrentar a Costa Rica, ellos vienen de competir y entrenar y nosotros acabamos de empezar", apuntó.



Advirtió que tienen jugadores que juegan afuera de Panamá y "ellos tienen que poner el pecho en este partido" y los locales debe intentarlo hacerlo de la mejor manera.



El equipo hizo este lunes trabajos leves por dos horas, resaltando en el grupo el arquero del Nacional de Uruguay, Luis "Manotas" Mejía, el guardameta del Comunicaciones de Guatemala José Calderón y el delantero del CD Universidad de Concepción de Chile, Cecilio Waterman.



Solo queda por unirse al grupo Abdiel Ayarza (Cienciano de Perú) y Harold Cummings de Unión Española, Chile



Christiansen adelantó que ellos deben llegar el miércoles, entrenar ese mismo día en la tarde y el jueves, previo al viaje hacia Costa Rica, el viernes próximo, donde se unirán los que juegan en territorio costarricense.



"Si hubiese esperado que todo los jugadores estuvieran a un 90 por ciento no estaríamos jugando hasta noviembre o quizás el año que viene. Quiero ver a los jugadores... necesitamos competir", señaló.



El técnico de la roja centroamericana indicó que "no hay un plan b" de no darse los amistosos con Costa Rica, porque si se caen "sería por temas sanitarios", pero no habría tiempo para conseguir otro rival a tiempo y eso lo dejaría sin competir hasta la próxima fecha Fifa, que será en noviembre próximo.