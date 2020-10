Kepa: "No es la situación soñada, pero me siento fuerte"

Las Rozas (Madrid), 6 oct (EFE).- Kepa Arrizabalaga valoró su difícil situación en el Chelsea, donde ha recibido fuertes críticas, admitiendo que "no es la situación soñada" pero centrado en su presente con la selección española, en la que puede ser titular frente a Portugal, aseguró que se siente "fuerte" y "con confianza" para darle la vuelta al momento.



"Me encuentro bien, fuerte y con confianza, obviamente no es la situación soñada ni esperada, pero durante la carrera de un futbolista toca a veces vivir momentos así. Seguiré trabajando con tranquilidad y confianza en darle la vuelta y hacerlo lo mejor posible cuando tenga la oportunidad de jugar", dijo en rueda de prensa.



Respetuoso con el Chelsea en todo momento, Kepa no dijo una mala palabra sobre su club, ni sobre el técnico Frank Lampard, ni admitió que ha barajado la opción de marcharse. "Me siento futbolista en la selección y también en el Chelsea. Estoy en un grandísimo club, top mundial y me siento afortunado de pertenecer a los dos equipos".



"Todos los jugadores queremos jugar, no me planteo más allá del día a día y centrarme ahora en la selección. En el fútbol es muy difícil mirar a medio largo plazo porque de un día a otro puede cambiar todo. Quiero jugar, ayudar en el campo y tengo el foco en los tres partidos de la selección", agregó.



No se arrepiente en ningún momento Kepa de haber elegido la aventura inglesa cuando decidió abandonar el Athletic Club. "Me fui con 23 años al Chelsea y considero que estoy en un club del mismo nivel que Real Madrid o Barcelona, con un proyecto muy ilusionante. Estoy feliz de estar en el equipo que estoy".



Y no respondió a la afirmación de su entrenador, Lampard, cuando aseguró que tiene que "protegerlo" dejándole sin jugar. "Cada entrenador tiene una manera de comunicar y actuar en rueda de prensa, no puedo entrar a valorar demasiado lo que piensa y dice cada uno. Siento la confianza del club y de la selección".



Con Luis Enrique no tiene la sensación de que estén repartidos los roles y destaca que en la selección "el nivel en la portería, como en todas las líneas, es muy alto". Su convocatoria en este momento dijo que es un "motivo de felicidad", así como sentir la "confianza del seleccionador".



"Hay altibajos en la vida del futbolista y ahora no es la misma situación que el año pasado a estas alturas, al final solo puedo trabajar. he demostrado el nivel que tengo, confío en él y estoy seguro de que lo seguiré demostrando. Es un momento para tener tranquilidad y confiar en uno mismo", manifestó.



Por último valoró el duelo ante Cristiano Ronaldo y Portugal. "Todos conocemos a Cristiano, es uno de los mejores jugadores de la historia y tendremos que estar muy atentos, dar nuestra mejor versión porque lo requiere este tipo de jugadores. Portugal tiene una grandísima selección con jugadores desequilibrantes en la parte de arriba. Trataremos de tapar a Cristiano de la mejor manera".