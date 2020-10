La bonita dedicatoria de Campaña, la prudencia de Rakitic, la sinceridad de Joaquín, Adama, Nadal...

El volumen de información deportiva no remite en absoluto a pesar del cierre del mercado estival de fichajes y el parón liguero por los compromisos internacionales. De la ventana FIFA llegan los principales temas de este viernes, 9 de octubre, en el que Adama Traoré se cuela en la gran mayoría de las portadas de los periódicos nacionales por la impresión que ha causado su velocidad y su fuerza; que también se hacen eco de la bonita dedicatoria que otro de los debutantes con la absoluta de España, José Gómez Campaña, ha hecho a sus abuelos después de estrenarse con la 'Roja' en el amistoso con Portugal.

El canterano del Sevilla y faro del Levante echó la mirada al cielo cuando Luis Enrique le dio la oportunidad de estrenarse con la selección española. "La primera persona con la que hablé fue con mi novia, también con mis representantes, familiares, amigos... Es de agradecer todo ese respaldo. Me acuerdo sobre todo de mis abuelos, desde arriba me siguen y me ven y tienen que estar orgullosos de lo que estoy consiguiendo", señaló el sevillano en declaraciones a los medios de la RFEF y que hoy recogen varios medios.

El otro tema del día, al margen de los compromisos de las selecciones, lo protagoniza el ídolo nacional Rafa Nadal. El tenista de Manacor, insaciable profesional del tenis, está a sólo un paso de meterse una vez más en la gran final de Roland Garrós y de luchar por conquistar su decimotercer título en la arena de la capital francesa.

El lío en Bilbao con el veto de la directiva del Athletic a Fernando Llorente; la moción de censura a Bartomeu; la honestidad de Rakitic, que prefiere hablar en el campo con este Sevilla FC y la sinceridad de Joaquín para hablar de un objetivo europeo que nadie se atreve a señalar en el Betis son otros de los asuntos de interés que deja el repaso a las principales portadas de este viernes, que puedes ver en esta galería.