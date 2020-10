Simeone: "No hablé con Kondogbia"

Majadahonda (Madrid), 16 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que no ha hablado con el medio centro del Valencia Geoffrey Kondogbia para transmitirle su interés en ficharlo, apuntó que no habla "de los chicos" que no están en el equipo y deseó "lo mejor" a Thomas Partey en el Arsenal.



El futbolista del Valencia está en la agenda del conjunto rojiblanco para reemplazar la salida de Thomas en el último día del plazo de fichajes. El centrocampista ghanés se marchó con el pago de su cláusula de rescisión de 50 millones de euros, con lo que el Atlético tiene de margen un mes extra (a contar desde entonces) para fichar un sustituto, siempre que juegue en la Liga española.



"No hablé con Kondogbia. Y no hablo de los chicos que no están con nosotros", contestó el técnico en la rueda de prensa telemática, cuando fue preguntado directamente por el medio centro del Valencia, una de las opciones que maneja el Atlético, aunque no la única. Y eso no quiere decir que tampoco vaya a venir un refuerzo sí o sí.



No confirmó nada Simeone: "El club siempre maneja todas las posibilidades y situaciones, que sí las hay en cuestión de mejorar a la plantilla bienvenido sea. Y ya de ese terreno me alejo un poco. Me intereso en 22 días, siete partidos e importantes todos".



También habló de la marcha de Thomas: "Todo lo que elijan los chicos que me dieron un montón en el club yo estoy contento. Thomas es un chico que recuerdo ver en los primeros partidos del B, jugando con Saúl, y le empezamos a subir. Todo el proceso que tuvo le costó mucho. Le costó encontrar el lugar estable dentro del equipo, pero es un jugador extraordinario. Seguramente le irá bien en el equipo donde eligió ir. Le deseamos lo mejor, porque le queremos mucho".