La seleccionadora de Brasil se contagia de ritmo de la samba en el entrenamiento

La sueca Pia Sundhage, seleccionadora de Brasil femenina, se contagió este sábado del ritmo de la samba que uno de sus auxiliares le puso durante un entrenamiento de la Canarinha en Portugal, según divulgó la propia entrenadora en sus redes sociales.

"Intentamos mantener nuestros pasos de samba. Un poco tiesos y con falta de coordinación", escribió en inglés en su perfil de Twitter la entrenadora de 60 años, cuyos videos con música brasileña han causado gracia entre sus admiradores y han circulado con fuerza en las redes sociales.

Al son de 'Chega de manias' (basta de manías), uno de los principales éxitos del grupo musical Raça Negra, la europea y una de sus asistentes interrumpieron sus actividades en la cancha y se aventuraron en los pasos de samba.

En septiembre, la entrenadora mostró sus habilidades como guitarrista y cantando en portugués al interpretar 'Anunciação', otro éxito del universo musical brasileño del polifacético músico Alceu Valença.

El video de Sundhage tocando la guitarra y cantando, rápidamente inundó la redes sociales, como ha comenzado a circular este sábado el de ella "sambando" durante el entrenamiento de la selección en Portimao, que forma parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán el próximo año en Japón.

É sabadou que fala?! Didididiê iê iê... ?? we try to keep up with the samba moves. A little bit stiff and off. #RaçaNegra ?? Leto Ribas pic.twitter.com/7HKKO53DDZ