Nacho González destaca la "velocidad" del juego de España respecto a Uruguay

A Coruña, 28 oct (EFE).- El uruguayo Nacho González, centrocampista del Deportivo, ha destacado este miércoles la "velocidad" del juego que se ha encontrado en sus primeros partidos en España, donde compite en Segunda División B, respecto al de Uruguay.



"Más que nada, el cambio lo noto en el tema de la táctica. Es un fútbol mucho más rápido, más posicional y se da más importancia a la velocidad del balón y no tanto a lo que se pueda correr jugando", explicó en una rueda de prensa telemática.



González se mostró "muy contento" de su estreno en Europa con el Deportivo, un campeón de Liga que esta temporada juega en la tercera categoría.



"Si bien no me esperaba entrar de titular los dos primeros partidos, creo que lo había hecho bien en pretemporada para jugar de inicio. Me encontré bien físicamente, mejor en el segundo partido que en el primero, y vamos a ir cogiendo el ritmo poco a poco", sostuvo.



El futbolista pidió tiempo tanto para él como para el equipo, admitió que no se vio su "mejor fútbol" en las dos primeras jornadas, pero al mismo tiempo valoró positivamente que el equipo no haya perdido (una victoria y un empate).



"Es mejor corregir en una victoria o un empate que habiendo perdido. Con el discurrir de los partidos se va a ver un mejor Deportivo", pronosticó.



González reconoció que al Deportivo le está "faltando fluidez en el juego", aunque consideró que "no es para alarmarse".



"Tenemos jugadores de calidad como para hacer cosas buenas y espero que en este partido ya se vea un poco más de lo que todos queremos", deseó.