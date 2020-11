Luis Enrique: "Un tercer y un cuarto penalti los habría tirado Ramos"

Madrid, 14 nov (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, defendió este sábado la actuación de Sergio Ramos, que falló dos penas máximas ante Suiza, y declaró que si hubiese habido tres o cuatro penaltis, también los habría tirado el jugador del Real Madrid.



El técnico español dijo que no se acordaba de qué le dijo a su capitán justo antes de lanzar su segundo penalti y dejó claro que Ramos es el hombre perfecto para intentar marcar goles desde los once metros.



"Los números de Sergio lanzando penaltis están al alcance de los elegidos. Si hubiera habido un penalti más lo hubiera tirado él y si hubiera un cuarto, después de haber fallado un tercero, también. No se puede subir al carro cuando acierta y criticarlo cuando falla. Pues conmigo tiraría todos los penaltis que hubiese en un partido", declaró.



También analizó el encuentro de su selección y aseguró que le gustó el partido de su equipo desde el principio porque repite "comportamientos" que busca claramente en los entrenamientos.



"El plan es claro, dominar al rival, presionarle, que tengan menos el balón independientemente de donde juguemos. Ese es el plan y lo respetamos. El fútbol es un deporte especial y no es justo en ningún caso. Lo más difícil es marcar gol y en eso hemos empatado. Me divierte mi equipo, me gusta y tiene cosas que mejorar, pero con este equipo, al fin del mundo", aseguró.



"Por supuesto, los resultados podrían haber sido mejores. No me quedo en los resultados. Me quedo en lo que veo, en lo que aporta el equipo, generamos más ocasiones que el rival. Intento fijarme en las cosas que pueden decantarse a nuestro favor. Creo que hemos merecido ganar ese partido, no hay dudas en eso. Tengo que reforzar a mis jugadores, que refuercen su idea y corrijan sus errores, que por supuesto que los hemos cometido", agregó.



Por último, habló sobre el guardameta Unai Simón, titular por segundo encuentro consecutivo: "Repito el discurso. Siempre he dicho que tenía grandes porteros y no me creéis (a la prensa). Con los hechos los justifico. Tres grandes porteros, incluso cuatro o cinco porque otros dos podrían venir. La confianza en ellos es máxima. Así lo confirman los hechos", concluyó.