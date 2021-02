El mercado más austero en 8 años deja a LaLiga como octava en gasto de Europa

Madrid, 2 feb (EFE).- El mercado de traspasos de enero más austero que se recuerda en los últimos ocho años, marcado por los estragos que la pandemia de coronavirus ha generado en las cuentas de los clubes españoles, coloca a LaLiga Santander como el octavo campeonato europeo por gasto en fichajes en esta ventana invernal.



Los 21,25 millones invertidos por los clubes de la primera categoría del fútbol español, según los datos recopilados por la web especializada Transfermarkt, colocan al campeonato español como el más austero, no solo de las cinco grandes ligas, sino también superado por la Eredivisie neerlandesa o la Superliga turca.



Esta cifra supone un gasto siete veces menor que el acometido por los clubes hace apenas un año, en enero de 2020, cuando invirtieron más de 151 millones en contrataciones invernales, y representa el importe más bajo en un mercado invernal desde enero de 2013, cuando los equipos españoles gastaron 14,2 millones en reforzarse.



En un periodo de mercado marcado por las cesiones, apenas se produjeron cinco traspasos, según la web de LaLiga: el centrocampista argentino Alejandro Darío 'Papu' Gómez al Sevilla, el delantero Carlos Fernández a la Real Sociedad, el mediocentro francés Étienne Capue al Villarreal, el argentino Agustín Solari al Celta y Adrián Marín al Alavés.



De ellos, la mayor inversión la acometió la Real Sociedad pagando 10 millones de euros al Sevilla por el ariete Carlos Fernández. El club sevillista hizo el segundo mayor desembolso al depositar 5,5 millones por el argentino 'Papu' Gómez, la contratación de más fuste de este mes de enero, procedente del Atalanta italiano.



El Villarreal invirtió unos 2 millones por Capoue, mientras que entre las cesiones, Transfermarkt tasa en algo más de un millón de euros la del delantero francés Moussa Dembélé del Olympique de Lyon francés al Atlético de Madrid o la del japonés Takefusa Kubo del Real Madrid al Getafe.



En todo caso, son cifras que tienen poco o nada que ver con los grandes fichajes que fructificaron en meses de enero anteriores. En el de 2018 llegó al fútbol español el brasileño Phillipe Coutinho, firmado por el Barcelona a cambio de 145 millones, o los 32 millones que en ese mismo mes abonó el Athletic a la Real por Íñigo Martínez.



Un mercado a la baja que es resultado directo de la situación de los clubes españoles, que en noviembre contabilizaban un exceso de gasto en plantilla deportiva de 423 millones de euros, según datos de LaLiga, que les redujo su capacidad de gastar autorizada por la herramienta de control económico en unos 514 millones, un 18% menos.



De hecho, el presidente de la patronal, Javier Tebas, ya anticipó un mercado escaso en contrataciones en una entrevista con la Agencia EFE el 22 de enero.



"Ya dijimos que no se iba a fichar, y seguía hablando la gente de fichajes (...) No los va a haber. Quien habla de esto no sé en qué mundo vive, pero hay mucha gente que no vive en el mundo real", aseguró el máximo dirigente de la asociación de clubes profesionales.



LA PREMIER LEAGUE INGLESA, AL FRENTE DEL GASTO PESE A LA PANDEMIA



Al frente del gasto en la ventana de enero está, como suele ser habitual, la Premier League inglesa, con un gasto de 85 millones de euros, que aún así es un tercio de lo que invirtieron en contrataciones los clubes ingleses en el enero de 2020, cuando gastaron 242 millones mientras la pandemia parecía apenas un rumor.



Los fichajes más caros fueron los del extremo argelino Said Benrahma, contratado por el West Ham del Brentford a cambio de 23 millones y el extremo senegalés Amad Diallo, firmado por el Manchester United procedente del Atalanta a cambio de 21 millones. También viajó a Inglaterra el centrocampista noruego del Real Madrid Martin Odegaard, en formato de cesión al Arsenal londinense.



A continuación se ubican la Serie A italiana con 77 millones, la Bundesliga alemana con 48, la Liga portuguesa con 31 millones, la Ligue 1 francesa con 29, la Eredivisie con 24,5 y la Superliga turca con 23,8 millones de euros en gastos.



El centrocampista italiano Nicolò Rovella, fichado por el Juventus al Génova por 18 millones, fue el traspaso más caro del fútbol transalpino; el austríaco Dominik Szoboszlai (del Salzburgo al Leipzig por 20 millones) el más caro de la Bundesliga; el portugués João Paulo Dias Fernandes "Paulinho" (del Braga al Sporting por 16 millones) el más costoso del campeonato luso; y el senegalés Kevin Diatta (del Brujas al Mónaco por 20 millones) el más caro de Francia.



La Eredivisie neerlandesa debe prácticamente todo su gasto en fichajes a la llegada de Sébastian Haller al Ajax, el fichaje más caro del club de Ámsterdam, fichado al West Ham por 22,5 millones; y en Turquía se produjeron un buen número de pequeñas incorporaciones, con el paso del mediocentro Irfan Can del Basaksehir al Fenerbahce por 7 millones como la más cara, aunque ninguna tan relevante como la llegada de Mesüt Ozil al Fenerbahce, libre tras rescindir con el Arsenal inglés.