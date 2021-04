Nolito: "Luis Enrique es mi padre futbolístico"

El centrocampista del Celta de Vigo Manuel Agudo 'Nolito' no dudó en señalar al actual seleccionador español, Luis Enrique Martínez, como su "padre futbolístico", con quien coincidió en su etapa en el filial del Barça y posteriormente en el conjunto celeste.

"Lo quiero mucho y yo creo que él a mí algo también. Yo me tomaba el fútbol como un hobby y disfrutaba y jugaba para distraerme. Él me hizo ver que podía conseguir muchos objetivos si me apretaba y, sobre todo, si me cuidaba un poco en el tema de la alimentación", reveló el extremo en una entrevista con CeltaMedia.

En este sentido, el internacional español confesó que el técnico asturiano le daba "la chapa" todos los días para que cambiase sus "malos" hábitos alimenticios si quería llegar a ser futbolista profesional.

"Me decía que podía hacer muchas cosas y que no me conformara", indicó Nolito, que en su primera etapa en Vigo, a donde llegó desde el Benfica como una petición de Luis Enrique, firmó 39 goles en 100 partidos, lo que le valió para ser traspasado al Manchester City en el verano de 2016.

Allí se reencontró con Pep Guardiola, el entrenador que lo hizo debutar con el Barça en Primera División, en una época "difícil" porque como él mismo recuerda en aquellos tiempos su ex equipo "lo ganaba todo".

"A Pep le tengo que agradecer que apostara por mí en ese momento. Después me llamó para ir a otro gran club como es el City, donde también viví una buena época a pesar de no haber jugado todo lo que me hubiese gustado", comentó Nolito, para quien regresar al Celta fue "un golpe de felicidad inmenso" tras un paso poco exitoso por el Sevilla.

"No sé por qué, pero el Celta es el equipo más importante de todos en los que he jugado. No sé cuánto le queda a mi carrera, no sé si mucho o poco, pero es el equipo de mi corazón por todo lo que he vivido. Nunca me imaginé todo lo bueno que me ha pasado", se sinceró.

El gaditano, que logró cumplir su "sueño" de jugar en la selección en su primera etapa como celeste, recuerda sus inicios en Balaídos: "Venía a intentar romperla, a hacer buena temporada, pero la verdad es que no me imaginaba hacerlo tan bien porque nos clasificamos para la UEFA y debuté con la selección española aquí en Vigo".

Por todo ello, no dudó en regresar al Celta en junio de 2020 cuando la entidad presidida por Carlos Mouriño aprovechó la baja de larga duración del portero Sergio Álvarez para abordar su fichaje.

"Vine con los ojos cerrados, la felicidad no se paga con dinero", aseveró Nolito, que se ha asegurado continuar un año más como celeste al haber jugado 23 partidos como titular en LaLiga.