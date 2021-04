Toquero: "Me comprometo a llevar a AFE los principios y valores que demostré"

Madrid, 7 abr. (EFE).- Gaizka Toquero concurre a las elecciones del 9 de abril a la directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con el compromiso de llevar a esta "todos los principios y valores" que demostró en su carrera, y la certeza de que su candidatura ha hecho "una campaña limpia sin atacar a nadie".



Futbolista de clubes como Sestao River, Eibar, Zaragoza, Alavés y Athletic Club, en el que se retiró en mayo de 2019, Toquero (Vitoria, 1984) se ofrece como alternativa al proyecto de David Aganzo, presidente desde 2017, para "mejorar las condiciones laborales de los y las futbolistas" y "hacerles sentir que tienen el respaldo de la asociación".



El jugador al que la afición del Athletic cantaba aquello de "Ari, ari, ari, Toquero lehendakari" repasó en una entrevista con EFE sus principales proyectos si llega a la presidencia del sindicato, y los motivos por los que decidió presentarse cuando Tito Blanco, exdirectivo en la etapa de Luis Rubiales, se lo planteó.



- Pregunta (P): ¿Cómo y por qué surgió la idea de presentarse a las elecciones a la presidencia de AFE?



- Respuesta (R): Cuando colgué las botas monté mi propia agencia de representación porque mi objetivo era ayudar a los futbolistas. Contactaron conmigo porque creían que podía ser un buen cabeza de lista. Al darse la oportunidad, decidí dar el paso porque la ayuda que estaba brindando desde mi agencia a unos pocos futbolistas podía entonces ofrecerla a miles de ellos y ellas desde la asociación.



- P: ¿Le molesta que desde la otra candidatura le vinculen a la Federación Española de Fútbol?



- R: Lo dije desde el primer día que hice pública mi decisión y lo he mantenido: no voy a hablar de la otra candidatura. Yo soy el candidato de los y las futbolistas. De nadie más. Se ha dicho que si tengo amigos en la Federación? Sí, claro. Y en la Liga. Y en los clubes. Por suerte tengo muchos amigos y conocidos con los que tengo una excelente relación dentro del mundo del fútbol.



- P: ¿Cree que ha sido una campaña limpia?



- R: Por nuestra parte estoy seguro de que ha sido una campaña limpia, pero, como le decía antes, no quiero entrar a valorar lo que ha hecho o ha dejado de hacer o decir la otra candidatura. Eso es algo que solo depende de ellos y creo que todo lo que ha ido sucediendo se ha visto por una y otra candidatura. Que valoren los futbolistas. Desde #AFEUnidos hemos demostrado que se puede hacer una campaña limpia sin atacar a nadie.



- P: ¿En qué lugar debe trabajar un sindicato en un deporte en el que hay tanta diferencia entre el fútbol profesional y el resto?



- R: El primer y único objetivo es mejorar las condiciones laborales de las y los futbolistas independientemente de la categoría en la que jueguen. Defender sus derechos y hacerles sentir que en ningún momento están solos, y que tienen el respaldo de la asociación para cualquier problema que puedan tener. AFE debe de tener una relación cordial con todas las instituciones para conseguir los mejores acuerdos posibles para los y las futbolistas.



- P: ¿Cuáles son las principales preocupaciones que le han llegado de los futbolistas?



- R: No todos han tenido las mismas preocupaciones. Dependiendo de la categoría las preocupaciones son unas u otras. Pero sí es cierto que la mayor preocupación y que es común a la mayoría es que se han sentido desprotegidos en demasiados momentos en los últimos meses.



- P: ¿Qué prioridades de trabajo tiene si resulta elegido?



- R: Ya hemos anunciado que lo primero que haremos si resultamos elegidos será reunirnos todo el equipo de la candidatura y encargar una auditoría externa que nos dé una fotografía exacta de la situación en la que se encuentra AFE a todos los niveles. A partir de ahí, nuestra única misión y objetivo será trabajar en favor de los derechos de las y los futbolistas, y abordar los asuntos más urgentes que tiene la asociación ahora mismo encima de la mesa, como las condiciones laborales en las nuevas categorías que se van a poner en marcha la próxima temporada o revisar el convenio femenino.



- P: ¿Qué le diría a un jugador que todavía puede tener dudas para votar a una candidatura o a otra?



- R: Nuestro único objetivo y preocupación son los y las futbolistas. Me comprometo a llevar todos los principios y valores que he demostrado durante años en mi carrera profesional y en mi vida personal a la gestión de AFE. Además, he demostrado experiencia en la gestión empresarial al frente de mis propios proyectos y cuento con un gran equipo con los mismos principios.