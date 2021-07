El entrendor mexicano Ignacio Ambriz está seguro de triunfar en el Huesca

México, 6 jul (EFE).- Ignacio Ambriz, nuevo entrenador del Huesca de la segunda división del fútbol español, afirmó este martes que la oportunidad de dirigir fuera de México le llega en el mejor momento de su carrera, y se declaró muy seguro de triunfar.



"Me llega en el momento exacto la oportunidad de dirigir al Huesca. No me siento mal por dejar nada atrás en el fútbol mexicano, yo lo decidí convencido de este paso, voy con mucha ilusión y seguro de triunfar", declaró el técnico, de 56 años, antes de partir a España.



Dijo que las opiniones de colegas como el mexicano Javier Aguirre y el español Michel fueron fundamentales para su contratación.



"Seguro le preguntaron a Javier, y también influyó lo que alguna vez le preguntaron a Michel, ambos dieron buenas referencias mías para que yo pudiera llegar al Huesca", manifestó.



Ambriz condujo a las Águilas del América al título de la Liga de Campeones de Concacaf en 2016, y se coronó campeón del torneo Apertura mexicano con el León.



"Aunque las recomendaciones fueron importantes la verdad es que también lo ha sido mi trabajo, el amor y respeto que le tengo a esta profesión, todo eso fue lo que abrió la puerta para llegar al fútbol de España".



Negó que de momento pretenda llevar a algún jugador mexicano al Huesca.



"Si me quiero llevar a alguien yo le voy a marcar, pero hasta hoy no he hablado con nadie. Necesito sentarme con mi director deportivo porque hay una base importante de los jugadores que descendieron, pero aún no hemos tocado el tema de refuerzos".



Ambriz ya cuenta con experiencia como auxiliar técnico en los banquillos de LaLiga cuando formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en su paso por el Osasuna y el Atlético de Madrid en la década pasada.



El Huesca español hizo oficial este lunes el fichaje de Ambriz como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas.