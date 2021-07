El brasileño Ferretti asevera que no le asusta el reto de dirigir a Juárez FC

México, 27 jul (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Juárez FC del fútbol mexicano, afirmó este martes que no teme al desafío de convertir a su nuevo equipo en un protagonista del Apertura 2021.



"No me asusta este nuevo reto con Juárez. No me gusta hacer comparaciones con otros equipos que he dirigido, pero el objetivo es sacar al equipo de los últimos lugares y convertirlo en protagonista", confesó el técnico.



Juárez FC, terminó el Clausura 2021 en el lugar 16 de 18; contó con la segunda ofensiva menos efectiva, marcó 13 goles en 17 juegos, y la segunda defensiva más goleada con 29 goles recibidos.



Ferretti firmó como timonel del Juárez para el Apertura 2021, después de 11 años en el banco de Tigres, club que tomó luego del Clausura 2010 en que acabó en lugar 15 y el técnico lo llevó a una era dorada al ganar cinco campeonatos de liga entre 2011 y 2019.



"A Tigres lo tomé luego de una temporada difícil, venía de evadir el descenso. Fue difícil, tenían 29 años de no lograr un título, más la situación del descenso. Hoy, y luego de 11 años ahí, Tigres es un equipo que cualquier entrenador quisiera dirigir", presumió.



Con base en esa experiencia Ricardo Ferretti confió en que será cuestión de tiempo y dedicación la manera en que ayudará a crecer a Juárez FC.



"Aquí hay que trabajar con mucha dedicación y compromiso. La directiva ha puesto todo de su parte para darle a esta ciudad un equipo del que se sientan orgullosos y yo confío en que nosotros podremos cumplir con las expectativas".



El entrenador no quiso pedir a la afición de su conjunto tiempo para que vean funcionar este nuevo proyecto.



"La afición está para exigir, no para pedirles paciencia. Ellos están para que les demos alegrías a cambio de su apoyo. Además, en el fútbol la paciencia es corta. Sabemos que es un nuevo proyecto pero si los resultados no se dan es difícil pedir paciencia".



Ferretti tuvo su debut como técnico del Juárez FC el pasado viernes con derrota en casa por 1-3 ante el Toluca.



En la fecha dos del certamen, los dirigidos por Ricardo Ferretti viajarán para enfrentar el próximo sábado al Atlas.