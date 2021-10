Laporte: "Francia es una motivación extra"

Roberto Morales



Milán, 8 oct (EFE).- No han pasado cinco meses desde que Aymeric Laporte obtuviera la nacionalización española y renunciase a jugar con Francia. Nacido en Agen hace 27 años, la final de la Liga de Naciones le presenta el reencuentro, con un título de por medio, con su país de origen y el técnico, Didier Deschamps, que nunca le citó.



Es "una motivación extra", confiesa Laporte en una entrevista con la Agencia EFE en Interello. Poco amigo de las charlas con periodistas, cuando se sienta está cómodo y habla con total libertad. Ve a Francia con nombres deslumbrantes pero con lagunas tácticas que pueden aprovechar, y a España con una identidad definida como para no temer a nadie. Si ganamos, afirma que Luis Enrique "va a callar muchas bocas".



Pregunta: Consumaron una dulce venganza con Italia.



Respuesta: Venía con una racha larguísima sin perder y vencerles nos viene muy bien a nosotros. En Wembley se nos clavó una espina, habría sido un sueño alcanzar la final en la Eurocopa pero la tanda de penaltis decidió lo contrario y fue una revancha.



P: ¿Qué se corrigió de Wembley a San Siro?



R: Empezamos metiendo el primero y rápido, la expulsión de Bonucci cambió el partido. En todo momento estuvimos muy bien, concentrados, con balón, presionando. Nos merecimos la victoria.



P: Jugar con tantas bajas la fase final de la Liga de Naciones, ¿genera más unión en el grupo?



R: Siempre nos jugamos mucho, representar a un país es mucha responsabilidad y debemos de luchar cada partido como si fuera una final.



P: ¿Qué es lo que más le está gustando de jugar con España?



R: El juego me gusta, me encaja mucho. Es parecido al del City, tenemos la posesión de balón y atacamos mucho.



P: Esa pasión por la pelota, ¿cómo nació?



R: Por mis padres. Empecé muy pequeño, tenía una pelota en casa a la que no paraba de darle y me apuntaron con 5 años en el club donde vivía. Desde entonces ya no paré.



P: ¿Entendieron su decisión de jugar con la selección española?



R: Sí, de hecho lo consulté con ellos, era algo importante para mi carrera y mi futuro. Obvio que lo entendieron porque sabían que era lo mejor para mí, también donde más me identificaba yo y respetaron lo que yo decidiese.



P: Luis Enrique le esperaba con los brazos abiertos y ha recibido galones desde su llegada. ¿Siente que se ha convertido en el jefe de la defensa?



R: Prefiero no pensarlo porque cuando lo haces todo se nubla. Mientras estoy lo doy todo, el 200 por cien por España. Espero lograr un trofeo dentro de poco.



P: Son palabras mayores hablar de heredero de Sergio Ramos pero le ha recogido el testigo.



R: Me siento importante porque es verdad que desde que he llegado he jugado todos los partidos y siento la confianza de Luis Enrique que da una motivación extra, un plus que he sabido aprovechar, pero prefiero no compararme con nadie. Con Ramos ni con los demás. Cada uno tiene su camino, su juego, su cómputo global y yo tengo el mío.



P: Nueve años después España tiene la posibilidad de ganar un título.



R: Sí, lo hicimos muy bien en la Eurocopa y en la Nations League tenemos la oportunidad de ganar otro título. Es algo muy ilusionante que queremos todos. La vamos a luchar hasta el final.



P: Son tiempos de cambio en la selección con la entrada de gente tan joven que rinde con rapidez en la elite.



R: El fútbol va pasos por delante ahora, hay muchos chavales jóvenes que debutan, juegan muy bien. Pedri, Gavi, Ansu Fati son extraordinarios. Con poco recorrido hacen muchas cosas. Contento por ellos aunque me hacen sentir casi viejo.



P: ¿Le sorprendió lo que hizo Gavi ante la campeona de Europa con 17 años?



R: Viene hasta bien que tenga esa edad porque no es consciente todavía de lo que está haciendo. Le he visto divertirse y disfrutar mucho del fútbol, que eso es lo bonito, atreverse en un partido, coger el balón y que salga lo que dios quiera. Le noté contento, feliz, ilusionado, con muchas ganas de luchar en el mundo del fútbol. Nos ha aportado mucho.



P: Esa apuesta, que fue puesta en duda, ha reforzado la forma de ver el fútbol de Luis Enrique.



R: Siempre va a haber gente que dude de él, de mí, del equipo. Cada uno intenta hacer lo mejor posible para ganar, nadie quiere perder y en su caso ha demostrado que es un gran entrenador, lo está haciendo muy bien y no le afecta lo del exterior.



P: ¿Os llega el desencanto de una parte de la afición por no estar de acuerdo con la lista?



R: No, no suelo hacer mucho caso a los medios porque afecta siempre en lo negativo y pocas veces en lo positivo, eso no me ha llegado pero a nivel de resultados, Luis Enrique está demostrando que no lo ha hecho tan mal. Se podría hablar después de la final, si ganamos, que va a callar muchas bocas pero esto es así, mucha gente opina de fútbol y sabe más que nadie en vez de dejar trabajar a los profesionales.



P: ¿Qué le aportan dos entrenadores como Pep Guardiola y Luis Enrique?



R: Aprender es lo bonito en el fútbol y aprender de ellos es magnífico. Todos los días aprendes algo nuevo táctico, con balón, sin él, de ataque y defensa. Es enriquecedor para un futbolista. Para la gente solo serán buenos por los resultados. Si ganas eres el mejor y si pierdes el peor.



P: Mirando la final, vaya mezcla de sentimientos ante Francia.



R: Es una motivación extra pero todos los partidos internacionales me los tomo como finales. Estoy muy contento por llegar a la final y con mucha ilusión de ganarla. Que España gane un título 9 años después es algo que todos queremos, llevamos tiempo detrás de ello, muchos del equipo son jóvenes y quieren lograr algo grande.



P: ¿Cómo llega la selección francesa a la cita?



R: A nivel de equipo no tiene el mejor juego del mundo, demasiada idea tácticamente, pero individualmente tienen a casi los mejores de Europa y el mundo actualmente. Hay que tener mucho cuidado y estar muy atento todo el partido.



P: ¿El mérito de España es llegar hasta aquí sin esas individualidades?



R: Los mejores jugadores del mundo me hace gracia quien lo decide, al final es de los que más se habla. Si uno sale a diario en prensa va a estar entre los mejores y cuando no sale no se habla de él. Francia tienen nombres, tienen jugadores, pero nosotros tenemos un equipo muy bueno como demostramos en la Eurocopa y en la Nations League.



P: En los nombres de España, ¿quién le sorprendió?



R: Por experiencia Busquets es un referente en España, siempre me gustó verle jugar, no enfrentarme a él. Es un jugador fantástico que juega el balón increíble. Es uno de los que más me ha impactado verlo.



P: ¿Está preparado para Benzema, Mbappé y Griezmann?



R: Tiene muchos nombre importantes en el mundo del fútbol pero nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol porque creo que haciendo lo que hacemos, pocos equipos nos pueden vencer. A lo nuestro y veremos lo que pasa.