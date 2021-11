Godín expresa su apoyo incondicional a Tabárez, criticado por las últimas derrotas

Montevideo, 8 nov (EFE).- El zaguero y capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, expresó este lunes su apoyo "incondicional" al técnico de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, cuyo trabajo ha sido muy cuestionado tras las últimas derrotas encajadas en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



"Nadie me dijo si Tabárez tiene que seguir o no. Eso no es cosa que depende de mí. Mi apoyo personal con 'el Maestro', con el que llevamos 15 años en la selección, es incondicional y va a seguir mientras él siga y yo siga en la selección y tenga la chance de defenderlo en la cancha y donde sea", sentenció.



El jugador del Cagliari italiano hizo estas declaraciones a la prensa este lunes, nada más llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, para concentrarse con la selección con vistas a los partidos contra Argentina y Bolivia.



Precisamente, el duelo contra la Albiceleste, que se juega este viernes, será la revancha del que hizo saltar las alarmas hace apenas un mes, cuando en la anterior triple fecha mundialista, Uruguay perdió por 3-0 ante los del Lionel Scaloni.



Godín afirmó este lunes que su equipo "sabe el camino para cambiar las cosas" después de la también goleada contundente contra Brasil (4-1) en Manaos.



"Hemos tenido momentos difíciles y creo que sabemos cuál es el camino para intentar reconducirlo y cambiar las cosas", expresó.



Además, hizo énfasis en que aunque "es normal que haya críticas" el equipo trabaja para obtener resultados y sumar puntos para, en marzo, "pasar raya" y que Uruguay esté clasificado al Mundial de Catar.



En ese sentido, resaltó que el equipo tiene que "mejorar la actitud" en estas próximas fechas.



También este lunes llegó el mediocampista Lucas Torreira, quien insistió en que, pese a la situación vivida recientemente con el entrenador, todos los jugadores llegan a hacer su trabajo y "tratar de hacer feliz a un país".



"Tenemos que revertir la situación, somos un grupo muy capacitado. Quedan pocas fechas y sabemos que las demás selecciones también están ahí", expresó el integrante del Fiorentina italiano.



Finalmente el jugador del Getafe español Damián Suárez expresó su alegría por estar de vuelta a una convocatoria de la Celeste y afirmó su deseo y el de sus compañeros de que a la selección "le vaya bien".



Uruguay recibirá en casa a Argentina el 12 de noviembre en el estadio Campeón del Siglo, a las afueras de Montevideo, mientras que el 16 se medirá con Bolivia en la altura de La Paz.



El equipo comenzará sus entrenamientos en el Complejo Celeste, a las afueras de Montevideo, esta tarde a las 16.00 horas (19.00 GMT) a puerta cerrada.