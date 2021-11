Miku: "Hay que disfrutar el momento, pero falta mucho camino"

A Coruña, 11 nov (EFE).- El venezolano Miku Fedor, delantero del Deportivo, abogó por "disfrutar el momento" en que se encuentra el conjunto coruñés, líder del grupo I de Primera Federación, con él como máximo goleador, pero al mismo tiempo advirtió de que "falta mucho" para acabar la temporada, como les recuerda su entrenador, Borja Jiménez.



"El equipo ha hecho las cosas muy bien para estar donde estamos actualmente y hay que disfrutar el momento. Siempre es bonito saber que estás comandando la tabla, pero, como dice el entrenador, es una tarea semanal y falta mucho camino", comentó en una rueda de prensa telemática.



El Deportivo ha sumado diez de los doce últimos puntos y ha dejado atrás un bache de resultados negativos que le habían hecho perder la cabeza de la clasificación, posición que otorga el ascenso directo a Segunda División.



"El estado de ánimo es reflejo de lo que ocurre en la cancha, donde el equipo está haciendo buenos partidos. Ha tenido sus altibajos, como todo en la vida, pero está creciendo, mejorando en muchas cosas que al principio no hacíamos tan bien y es motivo de tranquilidad porque progresamos y no ha llegado a su techo", afirmó.



Miku ha formado parte de las once alineaciones de esta temporada y ha aportado al equipo cinco goles.



"Por mi forma de ser siempre intento ser protagonista y trabajo para ello. Tengo que honrar la profesión y eso es entrenarme como el que más, trabajar en el día a día, y luego las decisiones de jugar las toman otros. He pasado por todas las situaciones, jugar más o menos y mi actitud siempre ha sido la misma. No quiero que me digan dejaste de hacer esto o aquello", advirtió.



El veterano jugador explicó que su contrato tiene "fecha de caducidad" y dijo que está centrado en la temporada actual, como sus compañeros.



"Estamos todos en la misma dirección y eso es positivo para el deportivismo y se refleja en el trabajo del equipo, en la implicación de todos", observó.