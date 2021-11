Scaloni confirma que Messi jugará ante Brasil y deja en el aire si seguirá Guido

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este lunes en rueda de prensa que "está confirmado" que el capitán albiceleste Lionel Messi jugará este martes ante Brasil en la jornada 14 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. "Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien", sostuvo el entrenador.

En cambio, Leandro Paredes y Paulo Dybala están en duda por sendas molestias físicas. "Dybala venía con un golpe antes de venir a la selección y en el entretiempo contra Uruguay se cargó un poco y decidimos sacarlo porque no valía la pena arriesgarlo. Ahora estamos pendiente de su estudio. Si no tiene nada, será parte de la convocatoria", sostuvo. Sobre Paredes, dijo que "en principio está bien" y que evaluarán si lo incluyen en la convocatoria final, si bien varios medios argentinos filtran que el pivote del PSG relevará al bético Guido Rodríguez del once.

"Todavía resta una práctica. Es una decisión que será hasta último momento. Viene con muchos días de baja, pero lo más importante es que esté bien de su dolencia. La lesión está curada, en teoría está bien, pero decidiremos mañana", precisó. Aún con un partido menos (el encuentro suspendido en Brasil), la 'Canarinha' y la 'Albiceleste' están en la cima de las eliminatorias sudamericanas con 34 y 28 puntos, respectivamente. Les siguen Ecuador (20), Chile (16), Colombia (16), Uruguay (16), Perú (14), Paraguay (12), Bolivia (12) y Venezuela (7).

"Si se da la clasificación, tendríamos que festejarla. Damos por descontado que Argentina tiene que estar por las dificultades que tienen las demás selecciones. Hoy el fútbol es muy difícil. Estamos en una posición relativamente cómoda a falta de algunos partidos y eso es para remarcar. Estamos bien y si se consigue es para estar satisfechos. La dificultad de las eliminatorias sudamericanas es máxima", consideró el seleccionador. Para Scaloni, Brasil es un rival "de gran dificultad" y un equipo muy vertical. "No elaboran tanto. Recuperan la pelota rápido ante una pérdida o mala salida y no perdonan. Tenemos que tomar nuestros recaudos y saber dónde les podemos hacer daño", indicó.