El Madrid también tira de épica para defender su ventaja

Madrid, 23 ene (EFE).- El Real Madrid, al igual que hizo el Sevilla frente al Celta el sábado, tiró de fe y épica el día del homenaje póstumo a Francisco Gento para salvar un empate ante el Elche (2-2) tras ir perdiendo por 0-2 y mantener los cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto andaluz al frente de LaLiga Santander.

Perdió la ocasión de volver a ampliar la diferencia el cuadro del italiano Carlo Ancelotti, pero al menos salvó esa igualada con un arreón final rubricado en los tantos del croata Luka Modric, de penalti (m.82), y del brasileño Eder Militao (m.92), que nivelaron las dianas del argentino Lucas Boyé (m.42) y de Pere Milla (m.76).

Había rozado la primera derrota como local del curso el Real Madrid después de que no le saliera nada ante un rival al alza camino de la salvación. Karim Benzema falló una pena máxima a los 33 minutos y Edgar Badía se convertía en un auténtico muro. Incluso antes del 0-2 se retiró el delantero francés con problemas musculares. Otro partido en casa que se le encallaba al líder.

El Elche, al que el Real Madrid había remontado en inferioridad numérica esta semana en la prórroga de los octavos coperos, parecía que esta vez sí que iba a administrar su ventaja, adquirida gracias a una tremenda eficacia en sus aproximaciones al área del belga Thibaut Courtois con Boyé como factor diferencial. Pero el empuje final de los madridistas le arrebató la primera victoria de su historia en el Santiago Bernabéu. Su primer punto en el coliseo blanco desde diciembre de 1975 le sabe, no obstante, a poco.

Con corazón, impulsado como otras tantas veces no se sabe desde dónde, salvó el k.o. el equipo de Ancelotti y con ello su ventaja de cuatro puntos sobre el Sevilla, que había hecho lo propio la víspera en el Ramón Sánchez Pizjuán, reacción que superó también este sábado el defensor del título, el Atlético de Madrid, ante el Valencia, al ganar por 3-2 tras revertir otro 0-2.

Tras las decepciones vividas en la Supercopa y en la Copa del Rey, el Barcelona de Xavi Hernández vivió un alivio después de un partido discreto en Mendizorroza ante el Alavés, donde le dio el triunfo (0-1) un tanto a última hora del neerlandés Frenkie de Jong, a puerta vacía, tras una magnífica combinación Sergio Busquets-Ferran Torres.

Había sufrido el conjunto azulgrana ante el cuadro vitoriano, penúltimo clasificado, al que le faltó acierto ante el meta germano Marc Andre Ter Stegen. El equipo de José Luis Mendilíbar, que acabó expulsado, suma ya diez partidos ligueros sin vencer, uno menos que los que lleva sin ganar al Barcelona, que queda a tan solo un punto de la zona Champions que cierra el Atlético de Madrid, al que recibirá la próxima jornada el 6 de febrero.

La Real Sociedad dio un paso atrás ante el Getafe en el Reale Arena. No ni la claridad de otros encuentros ni fortuna, sobre todo en un disparo final del sueco Alexander Isak que se estrelló en la cruceta, y cedió un empate a cero ante un buen rival, que sigue creciendo hacia la tranquilidad.

El Athletic, reforzado por sus últimos resultados y por su clasificación para los cuartos de la Copa del Rey a costa del Barcelona, derrumbó el fortín de Vallecas, donde nadie había ganado al Rayo esta temporada, gracias a un tanto del joven Nico Serrano, que festejó su primera titularidad liguera con un tremendo zurdazo a la media hora que selló el a la postre definitivo 0-1.

El conjunto de Marcelino García Toral se posiciona ya cerca de los puestos europeos, empatado con el Rayo, cuyo esfuerzo esta vez no encontró recompensa y encadenó su tercer encuentro sin ganar.

Los goles en el segundo periodo de David García (m.64) y de Kike García (m.89) sellaron el 0-2 ante el Granada y acabaron con varios maleficios de Osasuna. No ganaba en la ciudad de La Alhambra desde marzo de 1958, no vencía lejos de El Sadar en Liga desde mediados de octubre y no marcaba tanto alguno como visitante desde entonces.

El Granada, por su parte, prolongó su mala racha -dos empates y dos derrotas seguidas-, víctima de su falta de acierto y de una floja actuación en líneas generales. Así es imposible puntuar ante un rival tan bien armado como el de Jagoba Arrasate.

