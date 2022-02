Sarriegi: "Estar con la selección te hace exigirte más, ser más rápida"

Madrid, 18 feb (EFE).- En una selección española femenina de fútbol que crece a pasos agigantados, la atacante Amaiur Sarriegi (San Sebastián, 2000) representa la esperanza de un futuro aún más prometedor. Referente de la Real Sociedad, a los 21 años sueña con disputar su primera Eurocopa. Argumentos no le faltan. EFE ha hablado con ella.

Pregunta: ¿Ha asimilado que, si nada se tuerce, tiene firmes opciones de jugar una Eurocopa con España?.

Respuesta: Todavía no pienso en eso. Es algo que tengo en mente pero lo que tengo que hacer es trabajar en mi club día a día e intentar dar la mejor versión de mí cada domingo.

P: Lo suyo con la selección tiene pinta de idilio largo y provechoso. Cuatro goles contra las Islas Feroe, dos contra Hungría... es inevitable que las expectativas con usted sean muy altas.

R: No me paro a pensar en las expectativas porque no ayudan mucho. Si se cumplen están muy bien pero si no, puede no ser beneficioso para el rendimiento. No hay que poner ahí la atención.

P: ¿No le da vértigo ver lo rápido que te ha cambiado la vida?

R: Son los tiempos que se han dado. Lo tengo que asimilar y lo he asimilado de una manera natural. Creo que es la mejor forma de llevarlo.

P: ¿El gran nivel que hay ahora en la selección le hace a una mejorar?

R: Por supuesto. Estar con las mejores te hace exigirte más, te hace ser mejor, ser más rápida, pensar antes. Cuando vengo con la Selección lo noto muchísimo en el ritmo de los entrenamientos. Todo eso te hace mejorar y dar un rendimiento mayor.

P: Para quien tiene la suerte de jugar con Alexia Putellas de vez en cuando, como es su caso... ¿Impone tanto tener al lado a la mejor futbolista del mundo?

R: Al principio es impactante tener al lado a la mejor jugadora del mundo. Pero por cómo es ella, por su cercanía, por lo que nos ayuda a todas; es muy fácil. Hace que todo sea más natural, ella es muy humilde y al final lo traslada al día a día. Así nos lo transmite.

P: ¿Hay un techo para la selección?

R: Ponerte unas expectativas muy altas puede generar cierta presión y aspectos negativos. Hay que intentar ir poco a poco, trabajar día a día en cada concentración. Cada entrenamiento y cada partido jugarlo al máximo para intentar llegar a la Eurocopa con la mejor preparación posible.

P: Encima le están saliendo bien las cosas con la Real Sociedad. ¿Ve al equipo aguantando en puestos de Liga de Campeones hasta el final de la campaña?

R: Confío en el equipo muchísimo porque creo que tenemos un buen grupo, un buen equipo, mucho talento, mucha gente joven muy ambiciosa. Últimamente nos está costando un poco, hasta esta temporada no nos habían tocado este tipo de derrotas.

Pero creo que el equipo va a saber responder, va a saber salir de esta situación para el final de la campaña. Confío en que lo vamos a hacer muy bien y vamos a estar ahí arriba dando guerra.

P: Ha renovado hasta el 2025. ¿No tuvo la tentación de ver qué le ofrecían en otro lado antes de firmar?

R: Es muy fácil cuando una está a gusto en un sitio, tiene todo lo que quiere y tiene la misma idea que el club; sabiendo que puede aportar mucho al club y el club puede aportarle mucho. Te llegan cosas, escuchas cosas, y siempre es sorprendente. Pero no me descentré, no quise escuchar otras cosas. Estoy muy a gusto en la Real y por eso firmé la renovación.

P: Estudia magisterio, le gusta enseñar. Le queda un mundo profesional por delante pero... ¿Se ve quizás algún día entrenando? Ahora hay seis mujeres en los banquillos de la Primera Iberdrola, un de ellas en el vuestro. ¿Siente que siguen cayendo barreras?.

R: Es muy importante que en el deporte femenino haya mujeres liderando los banquillos pero creo que la verdadera igualdad va a llegar cuando sea normal que una mujer entrene a un equipo de fútbol masculino. Ahí será cuando llegue la igualdad de verdad.

P: ¿Cómo de cerca ve eso?

R: Creo que va de la mano del proceso que está teniendo la sociedad últimamente, del rol de la mujer que está cambiando mucho, del papel de la mujer en la sociedad. Creo que se están dando pasos pero se tienen que dar más, tenemos que seguir en esa lucha y en ese camino hacia la igualdad.