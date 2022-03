Koundé, Benzema y Griezmann, sí; Dembelé, Martial y Fekir, no

Koundé, Benzema y Griezmann, sí; Dembelé, Martial y Fekir, no

Lista de 23 convocados de Didier Deschamps con representantes de Sevilla FC, Real Madrid y Atlético para los partidos de finales de marzo de Francia contra

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha convocado este jueves a Karim Benzema (Real Madrid), a Jules Koundé (Sevilla FC) y a Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) para los dos amistosos que la campeona del mundo disputará a finales del presente mes de marzo, pero no ha contado con otros dos futbolistas de LaLiga que estaban en algunas quinielas de la prensa francesa por sus buenas actuaciones recientes, como son Ousmane Dembelé (FC Barcelona) o Nabil Fekir (Real Betis).

Para su primera lista de 2022, año que culminará con el Mundial de Qatar en el que Francia intentará revalidar el título conquistado en Rusia 2018, Deschamps ha deparado como gran sorpresa su apuesta en ataque por un jugador del RB Leipzig que ha cautivado este curso en la Bundesliga y en competiciones europeas: Christopher Nkunku, que podría vivir su debut con la absoluta del combinado 'Bleu' en los amistosos ante Costa de Marfil y Sudáfrica.

Nkunku estará acompañado en ataque por los mencionados Benzema y Griezmann, además del mediático Kylyan Mbappé (PSG) y de un ex de LaLiga, el delantero del AS Mónaco Wissam Ben Yedder, que jugó durante cuatro temporadas en las filas del Sevilla FC. El recién fichado Anthony Martial no cuenta desde hace tiempo para el seleccionador galo.

La otra gran sorpresa de la lista de Deschamps es la presencia del centrocampista del Lens Jonathan Clauss, que a sus 29 años también podrá debutar con la selección como premio a su gran rendimiento en los últimos meses. También destacan la vuelta de Paul Pogba (Manchester United) y la ausencia de Upamecano (FC Bayern).