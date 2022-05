Pasalic rescata al Atalanta y mantiene al Salernitana en descenso

Roma, 2 may (EFE).- El croata Mario Pasalic empató el encuentro ante el Salernitana con un gol en el minuto 88 (1-1) que acerca a los bergamascos otra vez a Europa y mantiene a su rival de este lunes en descenso, aunque mucho más cerca de conseguir la gesta de la salvación tras la trigésima quinta jornada de la Serie A.

Los de Salerno (Italia, sur) lo tenían muy complicado hace unas semanas. Fueron el farolillo rojo del campeonato doméstico mucho tiempo y el sueño de la salvación parecía muy lejano. Tres victorias consecutivas y este empate ante el Atalanta les acercan a la salvación con un partido menos, el que les queda contra el Venecia y que se antoja definitivo para abandonar los puestos de castigo.

No está siendo la temporada del Atalanta. La 'Dea' llegaba al choque con muchas posibilidades de asaltar los puestos europeos tras la derrota del Fiorentina y el empate del Roma, pero de nuevo no fue capaz de imponerse a un rival teóricamente inferior que pudo aumentar su ventaja si no llega a ser por las apariciones del guardameta argentino Juan Musso.

En el minuto 25, el bosnio Milan Djuric ganó su enésimo duelo aéreo de la temporada para meter en el área un peligroso balón que encontró rematador en el brasileño Ederson Lourenco. El delantero encontró hueco en una endeble defensa y deshizo el empate. El Salernitana estaba virtualmente fuera del descenso.

Los de Bérgamo (norte) no consiguieron imponer su ritmo y en varias ocasiones estuvieron a merced de los visitantes, que desplegaron un gran juego colectivo.

Pero en los minutos finales no pudo resistir el Salernitana. Los de Gasperini encontraron a Pasalic con un pase en profundidad y el croata no perdonó. Empate a uno en el minuto 88 que devolvía al conjunto de Nicola Davide al descenso y acercaba al Atalanta a puestos europeos.

Con este punto, los 'neroazzurri' son octavos con 56, empatados con la 'Fiore' y a tres de Lazio y Roma. Por su parte, el Salernitana intentará sacar un victoria con el Venecia, actual colista, para salir del descenso en detrimento del Cagliari.