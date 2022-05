La calculadora de LaLiga Santander, a falta de 4 jornadas

Así está la lucha por los puestos europeos y por la salvación

A falta de cuatro jornadas, ya está decidido el título de la Liga a favor del Real Madrid, mientras el resto de equipos hacen sus cálculos para completar sus objetivos en el tramo final de LaLiga Santander, desde las plazas de la Liga de Campeones o la Liga Europa hasta la permanencia, que todavía continúan en juego:



- EL CAMPEÓN:

1 - REAL MADRID (81 puntos): Desde el pasado sábado, con su victoria por 4-0 ante el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu ya es el campeón de LaLiga Santander. Este domingo visita al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Calendario: Atlético de Madrid (F), Levante (C), Cádiz (F) y Betis (C).

Resultados últimas 5 jornadas: VVVVV.



- LA COMPETENCIA POR LA LIGA DE CAMPEONES Y LA LIGA EUROPA:

2 - BARCELONA (66 puntos): Si gana este domingo en el estadio Benito Villamarín asegurará matemáticamente su clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la próxima temporada, el objetivo que se marcó cuando Xavi Hernández llegó al club para suplir a Ronald Koeman. Para ser segundo, su puesto actual, necesita más: ganar diez de los doce puntos en juego, siempre que el Sevilla venza todo de aquí a final de la campaña. Tiene ganada la diferencia particular con el Sevilla e igualada con el Atlético.

Calendario: Betis (F), Celta (C), Getafe (F) y Villarreal (C).

Resultados últimas 5 jornadas: VDVDV.

3 - SEVILLA (64 puntos): Si vence en el estadio de La Cerámica al Villarreal en la próxima jornada y el Betis pierde con el Barcelona será matemáticamente equipo de Liga de Campeones. Si no es así, actualmente necesita sumar dos victorias para no poner en peligro su pase a la Champions, con lo que tiene un margen aún de dos derrotas. Para ser segundo, en cambio, depende de una derrota o dos empates del Barcelona, al menos, siempre que él gane todo hasta final de curso. Tiene perdida la diferencia particular con el Barcelona, aún por definir con el Atlético, al que ganó en la primera vuelta 2-1, y ganada contra el Betis.

Calendario: Villarreal (F), Mallorca (C), Atlético de Madrid (F) y Athletic Club (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EVDVD.

4 - ATLÉTICO DE MADRID (61 puntos): El empate del Betis en Getafe aún le otorga el margen de una derrota en las últimas cuatro jornadas para ser equipo de Liga de Campeones. Necesita al menos nueve puntos para no depender de nadie en ese objetivo. Será tercero si gana todos sus partidos. Para ser segundo, la situación es mucho más compleja. Necesita dos derrotas del Barcelona... Y ganarlo todo. El club rojiblanco, en el peor de los casos, puede ser aún hasta sexto puesto, si pierde dos o más encuentros y la Real Sociedad y el Betis vencen sus cuatro choques. Tiene ganada la diferencia particular con el Betis, igualada con el Barcelona y por definir tanto con el Sevilla como con la Real Sociedad, a la que se enfrenta en el Reale Arena en la última cita. Este domingo afronta el derbi ante el Real Madrid, campeón de LaLiga.

Calendario: Real Madrid (C), Elche (F), Sevilla (C) y Real Sociedad (F).

Resultados últimas 5 jornadas: DEVDV.

5 - BETIS (58 puntos): Sus posibilidades de la Liga de Campeones pasan por sumar cuatro puntos más que el Atlético de aquí al final de la temporada, porque tiene perdida la diferencia particular con el conjunto rojiblanco. Si él lo gana todo, necesitará una derrota y un empate del equipo de Diego Simeone para asaltar la cuarta posición. Para adelantar al Sevilla, a la vez, necesita que su rival pierda dos duelos e iguale otro y él vencerlo todo. Por detrás, mientras, tiene la iniciativa para ser quinto. Depende de sí mismo. Tiene perdida la diferencia particular con el Sevilla, el Atlético y el Villarreal y ganada a la Real Sociedad. Puede ser segundo en una carambola impensable o, incluso, octavo. Este domingo recibe al Barcelona en el Benito Villamarín, en un partido fundamental para él.

Calendario: Barcelona (C), Valencia (F), Granada (C) y Real Madrid (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EDEVV.

6 - REAL SOCIEDAD (56 puntos): El empate 1-1 contra el Rayo Vallecano mantiene alejada a la Real Sociedad de la posibilidad de la Liga de Campeones, a cinco puntos del Atlético y a ocho del Sevilla. Para alcanzar al conjunto rojiblanco, además de ganarlo en el Reale Arena en la última jornada, necesitaría al menos otro tropiezo del Atlético, siempre que él lo gane todo, y esperar al menos una derrota del Betis, con el que tiene perdida la diferencia particular en sus enfrentamientos. Este viernes visita al Levante, que se juega el descenso.

Calendario: Levante (F), Cádiz (C), Villarreal (F) y Atlético de Madrid (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EDEVV.

7 - VILLARREAL (52 puntos): La cuarta plaza parece imposible. Las matemáticas dicen que aún hay opciones, pero la realidad dicta lo contrario. Se centra en la clasificación para la Liga Europa, que tiene a cuatro puntos. Aparte de hacer un tramo de final impecable, la Real Sociedad debería perder un partido y empatar otro para poder alcanzarla. Este domingo recibe en su campo al Sevilla, tercero en la clasificación. A dos jornadas del final, se mide en un encuentro decisivo por ese objetivo a la Real Sociedad en el mismo escenario. Actualmente, ocupa posición que da derecho a jugar la Liga Conferencia.

Calendario: Sevilla (C), Rayo Vallecano (F), Real Sociedad (C) y Barcelona (F).

Resultados últimas 5 jornadas: DVVED.

8 - ATHLETIC CLUB (51 puntos): La victoria contra el Atlético de Madrid ha recuperado el entusiasmo del Athletic por entrar en la Liga Europa. Lo tiene difícil para alcanzar la sexta plaza de la Real Sociedad, puesto que necesita al menos una derrota y un empate del conjunto donostiarra, al que tiene ganada la diferencia particular en sus enfrentamientos, para que eso sea factible, siempre que él venza todos sus encuentros. Este sábado recibe en su casa al Valencia, en la revancha de la semifinal de la Copa del Rey. La Liga Conferencia, que marca el sexto puesto, en cambio, está a un solo punto.

Calendario: Valencia (C), Granada (F), Osasuna (C) y Sevilla (F)

Resultados últimas 5 jornadas: VVDEV.

9 - OSASUNA (45 puntos): A once puntos de la Liga Europa, es una tarea imposible. Su objetivo de la permanencia está sellado. Este domingo visita al Espanyol. Aún tiene opciones de alcanzar la Liga Conferencia, a siete puntos de distancia.

Calendario: Espanyol (F), Getafe (C), Athletic (F) y Mallorca (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EDVVD.

10 - VALENCIA (43 puntos): Sin opciones de alcanzar Europa ni posibilidades de perder la categoría. La capacidad para ser octavo dependerá de su partido de este sábado en San Mamés contra el Athletic Club.

Calendario: Athletic Club (F), Betis (C), Espanyol (F) y Celta (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EDDEE.



- LA PERMANENCIA, EN JUEGO

11 - RAYO VALLECANO (41 puntos): Virtualmente está salvado, matemáticamente puede estarlo esta misma jornada, cuando visite al Getafe el domingo en el Coliseum Alfonso Pérez. Si gana, su permanencia será un hecho. Si no lo hace, pero el Granada no vence su encuentro ante el Celta en Balaídos, también.

Calendario: Getafe (F), Villarreal (C), Mallorca (F) y Levante (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EVVDE.

12 - CELTA (40 puntos): El equipo de Coudet también tiene la permanencia prácticamente hecha. Será matemática si gana este sábado en Balaídos al Alavés o si el Granada pierde frente al Mallorca.

Calendario: Alavés (C), Barcelona (F), Elche (C) y Valencia (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EDVDD.

13 - ELCHE (39 puntos): Con ocho puntos de ventaja sobre el descenso a falta de doce por jugarse y con la diferencia particular ganada frente al Mallorca, al Alavés y al Granada, tiene la permanencia prácticamente sellada. Será suya sin aguardar más ni esperar otros marcadores si vence este sábado al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Calendario: Cádiz (F), Atlético de Madrid (C), Celta (F) y Getafe (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EVVDD.

14 - ESPANYOL (39 puntos): En una situación similar al Elche, con que sume una victoria en las últimas cuatro jornadas está salvado. El esprint final comienza este domingo en su casa contra Osasuna.

Calendario: Osasuna (C), Alavés (F), Valencia (C) y Granada (F).

Resultados últimas 5 jornadas: DDDVD.

15 - GETAFE (36 puntos): El empate contra el Betis mantiene aún las alarmas en el equipo de Quique Sánchez Flores, que pareció salvado hace tiempo, pero que no lo está. Tiene cinco puntos de diferencia sobre el descenso. Necesita al menos cinco puntos más en las cuatro citas finales para sólo depender de sí mismo. Menos de eso podría causarle un susto de última hora, siempre que al menos tres de los cinco rivales por debajo en la tabla lo ganen todo o casi todo. Tiene la permanencia encarrilada. Este domingo recibe al Rayo en el Coliseum.

Calendario: Rayo Vallecano (C), Osasuna (F), Barcelona (C) y Elche (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EVDDV.

16 - MALLORCA (32 puntos): Ganador de sus dos últimos partidos en casa y perdedor de sus dos compromisos más recientes fuera, tiene un partido crucial este sábado en su terreno contra el Granada, que está en descenso. Dependiendo de su resultado, verá o no con más claridad su continuidad en Primera División. Por ahora, depende de sí mismo para lograrla, pero una derrota esta jornada lo pondría al borde del abismo. Para no esperar a otros marcadores, sólo ganarlo todo garantiza sí o sí su salvación. Tiene la diferencia particular de enfrentamientos ganada al Cádiz y al Alavés y perdida con el Levante.

Calendario: Granada (C), Sevilla (F), Rayo Vallecano (C) y Osasuna (F).

Resultados últimas 5 jornadas: DVDVD.

17 - CÁDIZ (32 puntos): Un punto por encima del descenso, al igual que el Mallorca, la única forma de sólo depender de sí mismo es ganarlo todo. Pero, si es capaz de vencer este sábado al Elche en el Nuevo Mirandilla, dará un buen paso adelante, por el duelo entre el Mallorca y el Granada, beneficioso para él sea cual sea el resultado mientras gane su duelo. Tiene perdida la diferencia particular de enfrentamientos con el Mallorca, ganada con el Levante, igualada con el Granada y por definir con el Alavés, al que visita en la última cita.

Calendario: Elche (C), Real Sociedad (F), Real Madrid (C) y Alavés (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EDVDE.

18 - GRANADA (31 puntos): En puestos de descenso en la actualidad, con dos empates consecutivos desde la llegada de Karanka a su banquillo, se juega mucho en el duelo de este sábado contra el Mallorca. A pesar de su posición, depende de sí mismo para salvarse. Si lo gana todo esquivará el descenso, pero para ello todo está sujeto a un triunfo en Palma. Si no, deberá aguardar tropiezos ajenos. Tiene ganada la diferencia particular con el Alavés e igualada con el Levante y el Cádiz.

Calendario: Mallorca (F), Athletic Club (C), Betis (F) y Espanyol (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EEDDE.

19 - ALAVÉS (28 puntos): Dos victorias en las últimas tres jornadas reactivan al Alavés, a cuatro puntos de la salvación. En el mejor de los casos, con tres victorias podría escapar del descenso. En el peor, necesitaría los doce puntos en juego, aunque ni una ni otra situación garantizan su permanencia. No depende de sí mismo por el momento. Este sábado visita al Celta en Balaídos. Tiene perdida la diferencia particular con el Mallorca y el Granada y a la espera contra el Levante y el Cádiz, a los que se mide en las dos últimas jornadas.

Calendario: Celta (F), Espanyol (C), Levante (F) y Cádiz (C).

Resultados últimas 5 jornadas: VDVDD.

20 - LEVANTE (26 puntos): Pese a su reacción, el Levante está al filo del descenso. No le queda margen apenas, entre la distancia a la que está de la permanencia -seis puntos- y los enfrentamientos directos de algunos de sus rivales cercanos. En el mejor los casos, necesitará como poco siete puntos; en el peor, los doce. Y ninguno de ellos arroja certezas para luego conseguir la salvación en LaLiga Santander. Su situación ya es límite en su duelo en casa de este viernes ante la Real Sociedad.

Calendario: Real Sociedad (C), Real Madrid (F), Alavés (C) y Rayo Vallecano (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EDVDV.