El City confirma un principio de acuerdo por Haaland

Londres, 10 may (EFE).- El Manchester City confirmó este martes un principio de acuerdo para fichar al futbolista noruego Erling Haaland.

El jugador, aún en las filas del Borussia Dortmund, se incorporará al City el próximo 1 de julio de 2022.

Los celestes pagarán la cláusula de rescisión del jugador noruego, que asciende a 60 millones de libras (70 millones de euros), para hacerse con Haaland, que ha pasado las tres últimas temporadas en el Borussia de Dortmund, después de despuntar en el fútbol austríaco con el Salzburgo.

Haaland ha marcado 85 tantos en 88 partidos en sus tres campañas con los alemanes, lo que le ha valido, a sus 21 años, la reputación de ser uno de los mejores delanteros del mundo y una de las grandes estrellas del momento junto a Kylian Mbappé.

Su sueldo estará a la altura de los más altos de la plantilla y, según medios ingleses, este ascenderá hasta las 400.000 libras (500.000 libras).

Pep Guardiola dejó caer esta mañana que Haaland vestiría de celeste cuando fue preguntado por ello en rueda de prensa, pero no pudo desvelar ningún detalle del acuerdo.

"Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema legal. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos", explicó el español.

Con este fichaje, Guardiola añade a su equipo la pieza que le faltaba, ya que el equipo inglés no ha podido contar con un nueve de garantías esta temporada, tras la marcha de Sergio Agüero, y siempre ha utilizado arriba la figura del falso 'nueve', una táctica que el técnico de Sampedor perfeccionó en el Barcelona con Leo Messi y que en este City se ha manifestado con Phil Foden, Kevin de Bruyne y Gabriel Jesús.

El noruego era una de las grandes joyas del mercado de fichajes, después de que el que fuera su agente, Mino Raiola, negociara una cláusula de rescisión asequible y que permitiría al futbolista abandonar el Dortmund a su debido tiempo.

El City se ha impuesto en las negociaciones a clubes como el Real Madrid y el Bayern de Múnich.