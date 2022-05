Sevilla y Betis, atentos a la lista del lunes 23

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, ofrecerá el próximo lunes 23 la lista de convocados para los cuatro primeros partidos de la tercera edición de la Liga de Naciones.

Como es habitual, el técnico asturiano ofrecerá la relación de futbolistas citados a través de los canales oficiales de la selección a las 11.45 y a las 12.30 ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

España, vigente subcampeona de la Liga de Naciones, comenzará la tercera edición el jueves 2 de junio en el Benito Villamarín de Sevilla ante Portugal (20.45), luego visitará a la República Checa en Praga el domingo 5 (20.45) y a Suiza en Ginebra el jueves 9 (20.45), y concluirá el domingo 12 de junio contra el cuadro checo en La Rosaleda de Málaga (20.45).



El hecho de jugar cuatro partidos en cuatro días hará que el técnico asturiano haga una convocatoria larga, para ir rotando futbolistas, y eso abre la puerta a jugadores con los que no ha contado en los últimos partidos o a los que no ha llamado nunca. De os primeros, es el caso de un Canales que se quedó fuera de la pasada Eurocopa por una lesión, pero que ha demostrado este año estar en un gran momento o un Bartra al que ya llamó en su día y que ha recuperado su mejor forma.



De los que podrían ir por primera vez, tal vez el que más opciones tenga en el Betis sera Borja Iglesias, cuyo final de temporada ha sido espectacular, Luis Enrique vio en directo su exhibición en la final de Copa y como '9' sólo cuenta con Morata con características parecidas. Y, a todo esto, España volverá a jugar en el Villamarín.



En el Sevilla, Joan Jordán sigue opositando con otra gran temporada. Menos opciones se le ven a un Navas con el que ya no ha contado hace tiempo.

La concentración para estos partidos comenzará el lunes 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13.30.

También facilitará los convocados Luis de la Fuente, seleccionador sub'21, para los partidos ante Irlanda del Norte en Larne (viernes 3 de junio, 14.00) y frente a Malta en Melilla (martes 7, 20.00) de la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en 2023, y para la que está clasificada.